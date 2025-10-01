Зливи в Одесі — загинули щонайменше 9 людей
Зливи в Одесі — загинули щонайменше 9 людей

ДСНС України
Кількість загиблих в Одесі продовжує зростати
Read in English

Потужні зливи накрили Одесу 30 вересня. Станом на вечір було відомо про одного цивільного, який потонув у воді на вулицях міста. Станом на ранок 1 жовтня кількість жертв зросла до 9 осіб, серед яких одна дитина.

Головні тези:

  • Лише за 7 годин в місті випала майже двомісячна норма опадів. 
  • 1 жовтня в Одесі також очікується негода.

Кількість загиблих в Одесі продовжує зростати

Про наслідки негоди в місті повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Рятувальники звертають увагу на те, що майже добу ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі.

Станом на 07:00 відомо про 9 загиблих осіб, зокрема одну дитину.

Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, тіло якої знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психологиня ДСНС, — йдеться в офіційному повідомленні.

Загалом вдалося успішно врятувати життя 362 особи та оперативно евакуювати 227 транспортних засобів.

Головне управління ДСНС України в Одеській області залучило до цієї операції 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.

Роботи тривають досі, а наслідки негоди уточнюються.

З заявою з цього приводу вже виступив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Він офіційно підтвердив, що лише за 7 годин в місті випала майже двомісячна норма опадів.

За словами Труханова, жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження.

Ситуація складна, але контрольована. Усі комунальні служби працюють і зараз. Вдячний колегам з ДТЕК, Одесагаз, Інфоксводоканал та іншим службам за постійну роботу. Окрема подяка підрозділам ДСНС, які рятували людей у підтоплених районах, — заявив мер.

Він також попередив містян, що 1 жовтня знову очікується негода.

Бережіть себе, дотримуйтеся правил безпеки та стежте за оновленнями.

