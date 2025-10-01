Зливи в Одесі — загинули щонайменше 9 людей

Потужні зливи накрили Одесу 30 вересня. Станом на вечір було відомо про одного цивільного, який потонув у воді на вулицях міста. Станом на ранок 1 жовтня кількість жертв зросла до 9 осіб, серед яких одна дитина.
Головні тези:
- Лише за 7 годин в місті випала майже двомісячна норма опадів.
- 1 жовтня в Одесі також очікується негода.
Кількість загиблих в Одесі продовжує зростати
Про наслідки негоди в місті повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Рятувальники звертають увагу на те, що майже добу ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі.
Станом на 07:00 відомо про 9 загиблих осіб, зокрема одну дитину.
Загалом вдалося успішно врятувати життя 362 особи та оперативно евакуювати 227 транспортних засобів.
Головне управління ДСНС України в Одеській області залучило до цієї операції 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.
Роботи тривають досі, а наслідки негоди уточнюються.
З заявою з цього приводу вже виступив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Він офіційно підтвердив, що лише за 7 годин в місті випала майже двомісячна норма опадів.
За словами Труханова, жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження.
Він також попередив містян, що 1 жовтня знову очікується негода.
