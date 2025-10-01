Ливни в Одессе — погибли по меньшей мере 9 человек
Ливни в Одессе — погибли по меньшей мере 9 человек

Число погибших в Одессе продолжает расти
Мощные ливни накрыли Одессу 30 сентября. На вечер было известно об одном гражданском, который утонул в воде на улицах города. По состоянию на утро 1 октября количество жертв увеличилось до 9 человек, среди которых один ребенок.

  • Всего за 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.
  • 1 октября в Одессе также ожидаются ливни.

Число погибших в Одессе продолжает расти

О последствиях непогоды в городе сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасатели обращают внимание на то, что почти сутки ликвидируют последствия ливней в Одессе и Одесском районе.

По состоянию на 07:00 известно о 9 погибших, в том числе одном ребенке.

Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать автомобили, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, тело которой нашли в 7 утра. На месте поиска работала психологиня ГСЧС, — сказано в официальном сообщении.

Всего удалось успешно спасти жизнь 362 человек и оперативно эвакуировать 227 транспортных средств.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области привлекло к этой операции 255 спасателей и 68 единиц техники.

Работы продолжаются до сих пор, а последствия непогоды уточняются.

С заявлением по этому поводу уже выступил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он официально подтвердил, что только за 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.

По словам Труханова, ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку.

Ситуация сложная, но контролируемая. Все коммунальные службы работают и сейчас. Благодарен коллегам из ДТЭК, Одессагаз, Инфоксводоканал и другим службам за постоянную работу. Отдельная благодарность подразделениям ГСЧС, которые спасали людей в подтопленных районах, — заявил мэр.

Он также предупредил горожан, что 1 октября снова ожидаются ливни.

Берегите себя, соблюдайте правила безопасности и следите за обновлениями.

