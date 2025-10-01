Ливни в Одессе — погибли по меньшей мере 9 человек

Мощные ливни накрыли Одессу 30 сентября. На вечер было известно об одном гражданском, который утонул в воде на улицах города. По состоянию на утро 1 октября количество жертв увеличилось до 9 человек, среди которых один ребенок.
Число погибших в Одессе продолжает расти
О последствиях непогоды в городе сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Спасатели обращают внимание на то, что почти сутки ликвидируют последствия ливней в Одессе и Одесском районе.
По состоянию на 07:00 известно о 9 погибших, в том числе одном ребенке.
Всего удалось успешно спасти жизнь 362 человек и оперативно эвакуировать 227 транспортных средств.
Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области привлекло к этой операции 255 спасателей и 68 единиц техники.
Работы продолжаются до сих пор, а последствия непогоды уточняются.
С заявлением по этому поводу уже выступил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Он официально подтвердил, что только за 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.
По словам Труханова, ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку.
Он также предупредил горожан, что 1 октября снова ожидаются ливни.
