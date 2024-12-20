Ученые пытаются выяснить причины стремительного роста жары на планете, которые сделали климатические модели еще более непредсказуемыми и экстремальными.

Что известно о стремительном и непонятном всплеске жары на планете

Отмечается, что за последние два года человечество стало свидетелем рекордных температур, установленных в рамках загадочной устойчивой полосы тепла, которые изменили представление большинства ученых о моделях функционирования климата.

Пока климатологи не имеют единодушного мнения относительно исключительного всплеска тепла, однако сходятся в том, что частично к этому причастно сжигание больших объемов ископаемого топлива, а также естественная изменчивость климата, способная влиять на изменение температур в течение года.

Среди других факторов называют изменения в облачности, загрязнении воздуха и способности Земли сохранять углерод.

Аномальная жара

Потепление в 2023 году было на голову выше, чем в любом другом году, и 2024 будет таким же. Хотел бы я знать почему, но не знаю. Мы все еще находимся в процессе оценки произошедшего и наблюдаем ли мы изменения в работе климатической системы, — объясняет директор Института космических исследований имени Годдарда в NASA Гэвин Шмидт. Поделиться

В процессе сжигания ископаемого топлива образуются парниковые газы, в частности углекислый газ, которые удерживают тепло в атмосфере.

Поскольку выбросы ископаемого топлива достигли рекордных значений в 2023 году, средняя температура морской поверхности и воздуха пошла вверх в продолжающуюся десятилетиями устойчивую тенденцию к потеплению.

Однако по информации Всемирной метеорологической организации, в период с июня 2023 по сентябрь 2024 г. рост глобальных температур был просто аномальным и не похожим ни на что, что наблюдалось до этого.

Жара была настолько экстремальной, что 2023 год, а затем и 2024 год признали самыми жаркими в истории наблюдений.

Рекордное глобальное тепло последних двух лет отправило планету далеко на неизведанную территорию, отмечает климатолог из британского Университета Рединга Ричард Аллан. Поделиться

По словам климатолога из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Сони Сеневиратное, неожиданный всплеск жары оказался на грани прогнозируемого существующими климатическими моделями.

Какие объяснения внезапного всплеска жары предоставляют климатологи

Ученые подчеркивают, что отчасти неожиданный аномальный всплеск жары объясняет изменчивость климата.

В 2023 году завершилось редкое трехлетнее явление Ла-Нинья, оказавшее сильное охлаждающее влияние на планету, выталкивая избыточное тепло в глубинные океаны.

Однако эта энергия снова поднялась на поверхность в 2023 году из-за начала противоположного явления Эль-Ниньо, способствовавшего повышению глобальной температуры.

Но тепло сохранялось даже после того, как Эль-Ниньо достиг пика в январе.

Температура не падала так быстро, как росла, и ноябрь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений.

Пока это трудно объяснить. Нам не хватает определенной перспективы. Если температура не упадет резче в 2025 году, нам действительно придется задать себе вопрос о причине, — предупреждает член группы экспертов ООН по климату МГЭИК Роберт Вотар. Поделиться

Одной из возможных причин называют то, что глобальный переход на более чистое судовое топливо в 2020 году ускорил потепление за счет сокращения выбросов серы, которые делают облака более зеркальными и отражают солнечный свет.

Еще одно исследование рассматривало возможность того, что сокращение низкорасположенных облаков позволило большему количеству тепла достичь Земли.

Вместе с тем, исследователи опасаются, что без более полной картины могут потерять еще более глубокие и преобразующие изменения климата.