Науковці намагаються з'ясувати причини стрімкого зростання спеки на планеті, який зробив кліматичні моделі ще більш непередбачуваними та екстремальними.

Що відомо про стрімкий і незрозумілий сплеск спеки на планеті

Зазначається, що протягом останніх двох років людство стало свідком рекордних температур, встановлених у рамках загадкової стійкої смуги тепла, які змінила уявлення більшості науковців про моделі функціонування клімату.

Наразі кліматологи не мають одностайної думки щодо вийняткового сплеску тепла, однак сходяться у тому, що частково до цього причетне спалювання великих обсягів викопного палива, а також природна мінливість клімату, здатна впливати на зміну температур протягом року.

Серед інших факторів називають зміни у хмарності, забруднення повітря та здатність Землі зберігати вуглець.

Аномальна спека

Потепління в 2023 році було на голову вищим, ніж будь-якого іншого року, і 2024 буде таким же. Хотів би я знати чому, але не знаю. Ми все ще знаходимося в процесі оцінки того, що сталося, і чи спостерігаємо ми зміни в роботі кліматичної системи, - пояснює директор Інституту космічних досліджень імені Годдарда в NASA Гевін Шмідт. Поширити

В процесі спалювання викопного палива утворюються парникові гази, зокрема, вуглекислий газ, які утримують тепло в атмосфері.

Оскільки викиди викопного палива досягли рекордних значень у 2023 році, середня температура морської поверхні і повітря пішла вгору у стійкій тенденції до потепління, що триває десятиліттями.

Однак за інформацією Всесвітньої метеорологічної організації, у період з з червня 2023 по вересень 2024 зростання глобальних температур було просто аномальним і не схожим ні на що, що спостерігалось до цього.

Спека була настільки екстремальною, що 2023, а потім і 2024 визнали найспекотнішими в історії спостережень.

Рекордне глобальне тепло останніх двох років відправило планету далеко на незвідану територію, - зазначає кліматолог з британського Університету Редінга Річард Аллан. Поширити

За словами кліматолога зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха Соні Сеневиратне, несподіваний сплеск спеки виявився на межі того, що прогнозувалось існуючими кліматичними моделями.

Які пояснення раптового сплеску спеки надають кліматологи

Науковці підкреслюють, що частково несподіваний аномальний сплеск спеки пояснює мінливість клімату.

У 2023 році завершилось рідкісне трирічне явище Ла-Нінья, яке здійснило сильний охолодний вплив на планету, виштовхуючи надлишкове тепло в глибинні океани.

Однак ця енергія знову піднялась на поверхню у 2023 році через початок протилежного явища Ель-Ніньо, яке сприяло підвищенню глобальної температури.

Але тепло зберігалося навіть після того, як Ель-Ніньо досяг піку в січні.

Температура не падала так швидко, як росла, і листопад став другим найтеплішим за всю історію спостережень.

Наразі це важко пояснити. Нам не вистачає певної перспективи. Якщо температура не впаде різкіше у 2025 році, нам дійсно доведеться поставити собі питання про причину, - попереджає член групи експертів ООН з клімату МГЕЗК Роберт Вотар. Поширити

Однією з можливих причин називають те, що глобальний перехід на чистіше суднове паливо у 2020 році прискорив потепління за рахунок скорочення викидів сірки, які роблять хмари більш дзеркальними та відбивають сонячне світло.

Ще одне дослідження розглядало можливість того, що скорочення низькорозташованих хмар дозволило більшій кількості тепла досягти Землі.

Разом з тим, дослідники побоюються, що без повнішої картини можуть втратити ще глибші та перетворюючі зміни клімату.