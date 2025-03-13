В Бразилии вырубили 13 км заповедного леса — будут строить дорогу к климатическому саммиту

К климатическому саммиту ООН в Бразилии строят автомобильную дорогу через тропические леса Амазонии. Для устройства четырех полос движения вырубили около 13 километров растительности, что потенциально угрожает редким видам фауны.
Главные тезисы
- Строительство дороги через тропический лес Амазонии для климатического саммита ООН в Бразилии угрожает редким видам фауны и биоразнообразию региона.
- Вырубка леса ограничивает территории для животных, нарушая их пути передвижения и создавая угрозу для экосистемы.
- Местные жители испытывают потери от вырубки леса, лишаясь возможностей заработка и ухудшая условия жизни.
В Бразилии вырубили 13 км тропического леса, чтобы построить автотрассу
Так местные власти готовятся к мероприятию, которое в ноябре 2025 года должны посетить десятки тысяч человек, в том числе мировые лидеры.
Амазония играет важную роль для планеты, ведь тамошние леса поглощают много углерода и обеспечивают биоразнообразие. Поэтому активисты опасаются, что проект, призванный разгрузить существующие дороги, противоречит целям климатической конференции.
В нескольких сотнях метров от строительства будущей дороги живет Клаудио Верекете, который раньше собирал в лесу ягоды и продавал их.
Также дорога разъединяет части заповедного леса, что чревато фрагментацией экосистемы и нарушением путей, по которым обычно передвигаются местные животные.
Наземные звери больше не смогут переходить на другую сторону, что уменьшит территории, где они могут жить и размножаться, — объяснила потенциальную опасность проекта ветеринар и профессор университетской клиники для животных Сильвия Сардинья.
В комментарии для BBC представитель инфраструктуры штата Пара Адлер Силвейра сказал, что строительство дороги — один из 30 проектов, направленных на подготовку региона к климатическому саммиту.
В целом федеральное правительство Бразилии планирует вдвое расширить пропускную способность аэропорта и построить новый городской парк площадью 500 тысяч квадратных метров. Некоторые местные предприниматели соглашаются с тем, что эти проекты принесут новые возможности для города.
Ранее ученые предостерегли, что к 2050 году половина площади тропических лесов Амазонии может быть уничтожена из-за нехватки воды, расчистки земель и климатических изменений.
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