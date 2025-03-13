В Бразилии вырубили 13 км заповедного леса — будут строить дорогу к климатическому саммиту
Категория
Мир
Дата публикации

В Бразилии вырубили 13 км заповедного леса — будут строить дорогу к климатическому саммиту

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Источник:  BBC

К климатическому саммиту ООН в Бразилии строят автомобильную дорогу через тропические леса Амазонии. Для устройства четырех полос движения вырубили около 13 километров растительности, что потенциально угрожает редким видам фауны.

Главные тезисы

  • Строительство дороги через тропический лес Амазонии для климатического саммита ООН в Бразилии угрожает редким видам фауны и биоразнообразию региона.
  • Вырубка леса ограничивает территории для животных, нарушая их пути передвижения и создавая угрозу для экосистемы.
  • Местные жители испытывают потери от вырубки леса, лишаясь возможностей заработка и ухудшая условия жизни.

В Бразилии вырубили 13 км тропического леса, чтобы построить автотрассу

Так местные власти готовятся к мероприятию, которое в ноябре 2025 года должны посетить десятки тысяч человек, в том числе мировые лидеры.

Амазония играет важную роль для планеты, ведь тамошние леса поглощают много углерода и обеспечивают биоразнообразие. Поэтому активисты опасаются, что проект, призванный разгрузить существующие дороги, противоречит целям климатической конференции.

В нескольких сотнях метров от строительства будущей дороги живет Клаудио Верекете, который раньше собирал в лесу ягоды и продавал их.

Клаудио Верекете

Все уничтожено. Наш урожай снизился. Мы больше не имеем нужного дохода, чтобы прокормить семью, — поделился мужчина и признался, что теперь рассчитывает на свои сбережения.

Также дорога разъединяет части заповедного леса, что чревато фрагментацией экосистемы и нарушением путей, по которым обычно передвигаются местные животные.

Наземные звери больше не смогут переходить на другую сторону, что уменьшит территории, где они могут жить и размножаться, — объяснила потенциальную опасность проекта ветеринар и профессор университетской клиники для животных Сильвия Сардинья.

В комментарии для BBC представитель инфраструктуры штата Пара Адлер Силвейра сказал, что строительство дороги — один из 30 проектов, направленных на подготовку региона к климатическому саммиту.

[Модернизация поможет] оставить наследство для населения и, что более важно, служить людям в рамках Climate Change Conference (COP30), — заявил Адлер Силвейра.

В целом федеральное правительство Бразилии планирует вдвое расширить пропускную способность аэропорта и построить новый городской парк площадью 500 тысяч квадратных метров. Некоторые местные предприниматели соглашаются с тем, что эти проекты принесут новые возможности для города.

Ранее ученые предостерегли, что к 2050 году половина площади тропических лесов Амазонии может быть уничтожена из-за нехватки воды, расчистки земель и климатических изменений.

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