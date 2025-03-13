У Бразилії вирубали 13 км заповідного лісу — будуватимуть дорогу до кліматичного саміту

До кліматичного саміту ООН у Бразилії будують автомобільну дорогу через тропічні ліси Амазонії. Для облаштування чотирьох смуг руху вирубали близько 13 кілометрів рослинності, що потенційно загрожує рідкісним видам фауни.

У Бразилії вирубали 13 км тропічного лісу, щоб збудувати автотрасу

Так місцева влада готується до заходу, який у листопаді 2025 року мають відвідати десятки тисяч людей, зокрема світові лідери.

Амазонія відіграє важливу роль для планети, адже тамтешні ліси поглинають багато вуглецю та забезпечують біорізноманіття. Тому активісти побоюються, що проєкт, покликаний розвантажити наявні дороги, суперечить меті кліматичної конференції.

За декілька сотень метрів від будівництва майбутньої дороги живе Клаудіо Верекете, який раніше збирав у лісі ягоди та продавав їх.

Клаудіо Верекете

Усе знищено. Наш урожай зменшився. Ми більше не маємо потрібного доходу, щоб прогодувати родину, — поділився чоловік і зізнався, що тепер розраховує на свої заощадження. Поширити

Також дорога роз'єднує частини заповідного лісу, що загрожує фрагментацією екосистеми та порушенням шляхів, якими зазвичай пересуваються місцеві тварини.

Наземні звірі більше не зможуть переходити на іншу сторону, що зменшить території, де вони можуть жити та розмножуватися, — пояснила потенційну небезпеку проєкту ветеринарка та професорка університетської клініки для тварин Сільвія Сардінья.

У коментарі для BBC представник інфраструктури штату Пара Адлер Сілвейра сказав, що спорудження дороги — один із 30 проєктів, спрямованих на підготовку регіону до кліматичного саміту.

[Модернізація допоможе] залишити спадщину для населення та, що важливіше, служити людям у межах Climate Change Conference (COP30), — заявив Адлер Сілвейра. Поширити

Загалом федеральний уряд Бразилії до заходу планує вдвічі розширити пропускну здатність аеропорту та побудувати новий міський парк площею 500 тисяч квадратних метрів. Деякі місцеві підприємці погоджуються, що ці проєкти принесуть нові можливості для міста.