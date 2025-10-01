Атака России на Днепр. Число пострадавших продолжает расти

В результате атаки армии РФ на центр Днепра, состоявшейся 30 сентября, количество пострадавших возросло до 31 человека, среди них – несовершеннолетние. Эту информацию официально подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Что известно о ситуации в Днепре и области

В Днепре в результате вчерашней атаки уже 31 пострадавший. Увеличилось среди них и несовершеннолетних. С повреждениями за помощью к медикам обратился 17-летний парень. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Как уже упоминалось ранее, вечером 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов: город атаковали ударные дроны РФ, один из раненых умер, спасатели тушили возгорания, повреждена инфраструктура города.

Лисак также официально подтвердил, что ночью 1 октября российские захватчики били дронами по Петропавловской и Покровской общинах Синельниковщины.

Под удары врага попали инфраструктура и помещение, в котором размещались магазин и аптека. Согласно последним данным, среди гражданских пострадавших нет.

Более того, указано, что по Покровской общине Никопольщины враг бил из тяжелой артиллерии. Последствия атак уточняются, жертв нет.