Атака России на Днепр. Число пострадавших продолжает расти
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Днепр. Число пострадавших продолжает расти

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Что известно о ситуации в Днепре и области
Читати українською

В результате атаки армии РФ на центр Днепра, состоявшейся 30 сентября, количество пострадавших возросло до 31 человека, среди них – несовершеннолетние. Эту информацию официально подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Главные тезисы

  • Все больше людей в городе обращаются за помощью к медикам.
  • Россияне в течение ночи атаковали разные регионы Днепропетровщины.

Что известно о ситуации в Днепре и области

В Днепре в результате вчерашней атаки уже 31 пострадавший. Увеличилось среди них и несовершеннолетних. С повреждениями за помощью к медикам обратился 17-летний парень.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Как уже упоминалось ранее, вечером 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов: город атаковали ударные дроны РФ, один из раненых умер, спасатели тушили возгорания, повреждена инфраструктура города.

Лисак также официально подтвердил, что ночью 1 октября российские захватчики били дронами по Петропавловской и Покровской общинах Синельниковщины.

Под удары врага попали инфраструктура и помещение, в котором размещались магазин и аптека. Согласно последним данным, среди гражданских пострадавших нет.

Более того, указано, что по Покровской общине Никопольщины враг бил из тяжелой артиллерии. Последствия атак уточняются, жертв нет.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью над регионом удалось обезвредить 3 вражеских беспилотника.

