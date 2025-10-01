Россия ночью атаковала Украину баллистикой и 49 дронами
Россия ночью атаковала Украину баллистикой и 49 дронами

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – какие последствия
В течение ночи 30 сентября и 1 октября российские захватчики осуществляли атаку 49 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, беспилотниками других типов, противокорабельной ракетой "Оникс", а также четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 5 ракет и БПЛА противника на 6 локациях.
  • Российские дроны и ракеты сбивали на севере, востоке и в центре страны.

Новая атака РФ на Украину — какие последствия

Новая атака российских захватчиков началась еще в 20.30 30 сентября.

На этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Миллерово, Брянск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, из Орловской области России.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 5 ракет и БПЛА противника на 6 локациях.

Держим небо! Вместе — к победам! — призывают защитники украинского неба.

