Россия ночью атаковала Украину баллистикой и 49 дронами

В течение ночи 30 сентября и 1 октября российские захватчики осуществляли атаку 49 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, беспилотниками других типов, противокорабельной ракетой "Оникс", а также четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 5 ракет и БПЛА противника на 6 локациях.
- Российские дроны и ракеты сбивали на севере, востоке и в центре страны.
Новая атака РФ на Украину — какие последствия
Новая атака российских захватчиков началась еще в 20.30 30 сентября.
На этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Миллерово, Брянск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, из Орловской области России.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 5 ракет и БПЛА противника на 6 локациях.
