Росія вночі атакувала Україну балістикою та 49 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі атакувала Україну балістикою та 49 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 30 вересня та 1 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, безпілотниками інших типів, протикорабельною ракетою "Онікс", а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях.
  • Російські дрони та ракети збивали на півночі, сході та в центрі країни.

Нова атака РФ на Україну — які наслідки

Нова атака російських загарбників розпочалася ще о 20:30 30 вересня.

Цього разу дрони та ракети летіли із напрямків: Міллерово, Брянськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму, із Орловської області Росії.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемог! — закликають захисники українського неба.

