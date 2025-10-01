Українські бійці ліквідували ексгауляйтера Нової Каховки

Сили оборони України змогли успішно ліквідувати відомого воєнного злочинця — одного з гауляйтерів окупованої Нової Каховки Володимира Леонтьєва.
Головні тези:
- Леонтьєв отримав поранення внаслідок атаки українського дрона.
- Лікарі намагалися його врятувати, однак не змогли.
Українські воїни поквиталися з Леонтьєвим
Факт загибелі зрадника України підтвердив гауляйтер Херсонської області Володимира Сальдо.
Його було важко поранено вранці 1 жовтня за допомогою важкого ударного дрона-бомбардувальника “Баба-Яга”.
Його одразу госпіталізували до лікарні. Лікарі боролися за життя воєнного злочинця, однак врятувати Леонтьєва все одно не вдалося.
Що важливо розуміти, Нова Каховка знаходиться під контролем російських окупантів із початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
