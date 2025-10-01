Українські бійці ліквідували ексгауляйтера Нової Каховки
Українські бійці ліквідували ексгауляйтера Нової Каховки

Українські воїни поквиталися з Леонтьєвим
Джерело:  online.ua

Сили оборони України змогли успішно ліквідувати відомого воєнного злочинця — одного з гауляйтерів окупованої Нової Каховки Володимира Леонтьєва.

Головні тези:

  • Леонтьєв отримав поранення внаслідок атаки українського дрона.
  • Лікарі намагалися його врятувати, однак не змогли.

Українські воїни поквиталися з Леонтьєвим

Факт загибелі зрадника України підтвердив гауляйтер Херсонської області Володимира Сальдо.

За словами останнього, Володимир Леонтьєв помер в лікарні після поранень, отриманих під час атаки українського безпілотника.

Його було важко поранено вранці 1 жовтня за допомогою важкого ударного дрона-бомбардувальника “Баба-Яга”.

Його одразу госпіталізували до лікарні. Лікарі боролися за життя воєнного злочинця, однак врятувати Леонтьєва все одно не вдалося.

Фото: скриншот

Лєонтьєв — зрадник та колаборант, який перейшов на бік росіян після окупації Нової Каховки. В березні 2025 року його було заочно засуджено на 15 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільними. Він відповідальний за викрадення та незаконне утримання мера Берислава Олександра Шаповалова.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, Нова Каховка знаходиться під контролем російських окупантів із початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

