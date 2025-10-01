Українські бійці ліквідували ексгауляйтера Нової Каховки

Лєонтьєв — зрадник та колаборант, який перейшов на бік росіян після окупації Нової Каховки. В березні 2025 року його було заочно засуджено на 15 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільними. Він відповідальний за викрадення та незаконне утримання мера Берислава Олександра Шаповалова.