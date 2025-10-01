День защитников и защитниц Украины. Зеленский принял важное решение

Сегодня, в День защитников, в Покров, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто свои усилия прилагает, чтобы всей стране удалось. И правильно именно сегодня отметить так же и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя больше всего в защите, устойчивости. Сегодня, в этот День защитников и защитниц, в Покров, мы отмечаем еще города-герои — города героев.