День защитников и защитниц Украины. Зеленский принял важное решение
Украина отмечает День защитников и защитниц
1 октября президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский публично обратились ко всем защитникам родины, чтобы поздравить их с праздником — Днем защитников и защитниц — а также поблагодарить за многолетнюю отвагу и несокрушимость.

  • Глава государства подписал указ о признании городами-героями Павлоград, Никополь, Марганец, Дружковку, Краматорск и других н.п.
  • Зеленский заявил, что гордится воинами и гражданскими, которые продолжают борьбу.

Сегодня, в День защитников, в Покров, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто свои усилия прилагает, чтобы всей стране удалось. И правильно именно сегодня отметить так же и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя больше всего в защите, устойчивости. Сегодня, в этот День защитников и защитниц, в Покров, мы отмечаем еще города-герои — города героев.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства официально подтвердил, что уже подписал указ о признании городами-героями:

  • Павлограда,

  • Никополя,

  • Марганца,

  • Дружковки,

  • Краматорска,

  • Константиновки,

  • Покровска,

  • Славянска,

  • Гуляйполя,

  • Орехова,

  • Вознесенска,

  • Баштанки,

  • Сум,

  • Тростянца,

  • Купянска,

  • Староконстантинова.

Я горжусь вами! Честь представлять такой народ, такие города, общины, таких храбрых людей, — подчеркнул Зеленский.

