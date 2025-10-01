День защитников и защитниц Украины. Зеленский принял важное решение

1 октября президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский публично обратились ко всем защитникам родины, чтобы поздравить их с праздником — Днем защитников и защитниц — а также поблагодарить за многолетнюю отвагу и несокрушимость.
Главные тезисы
- Глава государства подписал указ о признании городами-героями Павлоград, Никополь, Марганец, Дружковку, Краматорск и других н.п.
- Зеленский заявил, что гордится воинами и гражданскими, которые продолжают борьбу.
Украина отмечает День защитников и защитниц
Глава государства официально подтвердил, что уже подписал указ о признании городами-героями:
Павлограда,
Никополя,
Марганца,
Дружковки,
Краматорска,
Константиновки,
Покровска,
Славянска,
Гуляйполя,
Орехова,
Вознесенска,
Баштанки,
Сум,
Тростянца,
Купянска,
Староконстантинова.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-