ЕС требует в России немедленно вернуть Украине ЗАЭС — есть угроза ядерной катастрофы

ЕС добивается от РФ возвращения ЗАЭС

Четкое требование официального Брюсселя прозвучало после недельного блэкаута на станции.

Россия должна немедленно, безоговорочно и полностью вывести свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал из ЗАЭС и всей территории Украины. Возвращение ЗАЭС под полный контроль компетентных и законных украинских органов власти является единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной аварии с глобальными последствиями, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Что важно понимать, вечером 30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением.

Он обратил внимание международного сообщества на то, что уже седьмой день — раньше подобного никогда не было — аварийная ситуация на Запорожской атомной станции.

Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Снабжается электричеством от дизель-генераторов. Это очень опасно. Генераторы и станция не рассчитаны на это и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, именно российские захватчики своими обстрелами препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности.