ЕС требует в России немедленно вернуть Украине ЗАЭС — есть угроза ядерной катастрофы
Категория
Украина
Дата публикации

ЕС требует в России немедленно вернуть Украине ЗАЭС — есть угроза ядерной катастрофы

ЕС добивается от РФ возвращения ЗАЭС
Читати українською
Источник:  online.ua

1 октября Европейский союз обратился к стране-агрессорке России с официальным требованием: Запорожская АЭС должна немедленно вернуться под контроль Украины, ведь риск глобальной ядерной катастрофы растет ежедневно.

Главные тезисы

  • Россия должна вывести свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал из ЗАЭС.
  • Зеленский призывает мир усилить давление на Кремль, чтобы предотвратить трагедию.

ЕС добивается от РФ возвращения ЗАЭС

Четкое требование официального Брюсселя прозвучало после недельного блэкаута на станции.

Россия должна немедленно, безоговорочно и полностью вывести свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал из ЗАЭС и всей территории Украины. Возвращение ЗАЭС под полный контроль компетентных и законных украинских органов власти является единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной аварии с глобальными последствиями, — сказано в официальном заявлении.

Что важно понимать, вечером 30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением.

Он обратил внимание международного сообщества на то, что уже седьмой день — раньше подобного никогда не было — аварийная ситуация на Запорожской атомной станции.

Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Снабжается электричеством от дизель-генераторов. Это очень опасно. Генераторы и станция не рассчитаны на это и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, именно российские захватчики своими обстрелами препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности.

И это угроза всем абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что сейчас делает Россия. И правильно, чтобы мир не молчал.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ливни в Одессе — погибли по меньшей мере 9 человек
ДСНС Украины
Число погибших в Одессе продолжает расти
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики назвали главного импортера российской нефти — это союзник Украины
Тайвань только имитирует проукраинскую позицию
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина остановила 38% мощностей российских НПЗ
Украина погружает Россию в хаос

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?