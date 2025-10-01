ЕС требует в России немедленно вернуть Украине ЗАЭС — есть угроза ядерной катастрофы

1 октября Европейский союз обратился к стране-агрессорке России с официальным требованием: Запорожская АЭС должна немедленно вернуться под контроль Украины, ведь риск глобальной ядерной катастрофы растет ежедневно.
Главные тезисы
- Россия должна вывести свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал из ЗАЭС.
- Зеленский призывает мир усилить давление на Кремль, чтобы предотвратить трагедию.
ЕС добивается от РФ возвращения ЗАЭС
Четкое требование официального Брюсселя прозвучало после недельного блэкаута на станции.
Что важно понимать, вечером 30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением.
Он обратил внимание международного сообщества на то, что уже седьмой день — раньше подобного никогда не было — аварийная ситуация на Запорожской атомной станции.
По словам главы государства, именно российские захватчики своими обстрелами препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности.
