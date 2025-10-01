ЄС вимагає у Росії негайно повернути Україні ЗАЕС — є загроза ядерної катастрофи

1 жовтня Європейський союз звернувся до країни-агресорки Росії з офіційною вимогою: Запорізька АЕС повинна негайно повернутися під контроль України, адже ризик глобальної ядерної катастрофи зростає щоденно.

ЄС добивається від РФ повернення ЗАЕС

Чітка вимога офіційного Брюсселя пролунала після тижневого блекауту на станції.

Росія повинна негайно, беззастережно та повністю вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентних та законних українських органів влади є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Що важливо розуміти, ввечері 30 вересня український лідер Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою.

Він звернув увагу міжнародної спільноти на те, що вже сьомий день — раніше подібного ніколи не було — аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції.

Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, саме російські загарбниками своїми обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.