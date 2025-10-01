ЄС вимагає у Росії негайно повернути Україні ЗАЕС — є загроза ядерної катастрофи

1 жовтня Європейський союз звернувся до країни-агресорки Росії з офіційною вимогою: Запорізька АЕС повинна негайно повернутися під контроль України, адже ризик глобальної ядерної катастрофи зростає щоденно.
Головні тези:
- Росія повинна вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС.
- Зеленський закликає світ посилити тиск на Кремль, щоб запобігти трагедії.
ЄС добивається від РФ повернення ЗАЕС
Чітка вимога офіційного Брюсселя пролунала після тижневого блекауту на станції.
Що важливо розуміти, ввечері 30 вересня український лідер Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою.
Він звернув увагу міжнародної спільноти на те, що вже сьомий день — раніше подібного ніколи не було — аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції.
За словами глави держави, саме російські загарбниками своїми обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.
