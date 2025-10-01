День захисників та захисниць України. Зеленський ухвалив важливе рішення

1 жовтня президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський публічно звернулися до всіх оборонців батьківщини, щоб привітати їх зі святом — Днем захисників та захисниць — а також подякувати за багаторічну відвагу й незламність.
Головні тези:
- Глава держави підписав указ про визнання містами-героями Павлоград, Нікополь, Марганець, Дружківку, Краматорськ та інших.
- Зеленський заявив, що пишається воїнами та цивільними, які продовжують боротьбу.
Україна святкує День захисників та захисниць
Глава держави офіційно підтвердив, що вже підписав указ щодо визнання містами-героями:
Павлограда,
Нікополя,
Марганця,
Дружківки,
Краматорська,
Костянтинівки,
Покровська,
Слов’янська,
Гуляйполя,
Оріхова,
Вознесенська,
Баштанка,
Сум,
Тростянця,
Куп’янська,
Старокостянтинова.
