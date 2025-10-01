День захисників та захисниць України. Зеленський ухвалив важливе рішення
День захисників та захисниць України. Зеленський ухвалив важливе рішення

1 жовтня президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський публічно звернулися до всіх оборонців батьківщини, щоб привітати їх зі святом — Днем захисників та захисниць — а також подякувати за багаторічну відвагу й незламність.

Головні тези:

  • Глава держави підписав указ про визнання містами-героями Павлоград, Нікополь, Марганець, Дружківку, Краматорськ та інших.
  • Зеленський заявив, що пишається воїнами та цивільними, які продовжують боротьбу.

Україна святкує День захисників та захисниць

Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості. Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої — міста героїв.

Глава держави офіційно підтвердив, що вже підписав указ щодо визнання містами-героями:

  • Павлограда,

  • Нікополя,

  • Марганця,

  • Дружківки,

  • Краматорська,

  • Костянтинівки,

  • Покровська,

  • Слов’янська,

  • Гуляйполя,

  • Оріхова,

  • Вознесенська,

  • Баштанка,

  • Сум,

  • Тростянця,

  • Куп’янська,

  • Старокостянтинова.

Я пишаюся вами! Честь — представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей, — наголосив Зеленський.

Україна зупинила 38% потужностей російських НПЗ
Україна занурює Росію у хаос
ЄС вимагає у Росії негайно повернути Україні ЗАЕС — є загроза ядерної катастрофи
ЄС добивається від РФ повернення ЗАЕС
Українські бійці ліквідували ексгауляйтера Нової Каховки
Українські воїни поквиталися з Леонтьєвим

