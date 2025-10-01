Редактор службы UkraineAlert Питер Дикинсон обращает внимание международного сообщества на то, что ключевая мечта российского диктатора Владимира Путина о демилитаризации Украины превратилась в его худший кошмар. Более трех лет полномасштабной войны привели к тому, что Украину все чаще признают мировым лидером в разработке технологий беспилотников.
Главные тезисы
- Новый статус Украины – одно из главных военных государств Европы.
- Диктатор не мог спрогнозировать подобное развитие событий.
Украина превзошла все ожидания
Как отметил Питер Дикинсон, за годы полномасштабной войны с Россией Украина успела развиться во многих областях.
В первую очередь речь идет об отечественной индустрии беспилотников, которая развивается очень быстро.
Это создало благоприятный климат для неустанных инноваций и позволило каждый день испытывать новые конструкции беспилотников в боевых условиях, — подчеркнул эксперт.
Сначала украинские дроны продемонстрировали свои возможности во время битвы за Черное море, однако это было только начало.
Последние два года беспилотники регулярно наносят удары по целям вглубь территории РФ.
Он отметил, что Путин мечтал о демилитаризации Украины, однако фактически превратил ее в сверхдержаву в производстве военных технологий.
