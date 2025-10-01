Главная мечта Путина относительно Украины стала для него кошмаром
Главная мечта Путина относительно Украины стала для него кошмаром

Путин
Источник:  Atlantic Council

Редактор службы UkraineAlert Питер Дикинсон обращает внимание международного сообщества на то, что ключевая мечта российского диктатора Владимира Путина о демилитаризации Украины превратилась в его худший кошмар. Более трех лет полномасштабной войны привели к тому, что Украину все чаще признают мировым лидером в разработке технологий беспилотников.

Главные тезисы

  • Новый статус Украины – одно из главных военных государств Европы.
  • Диктатор не мог спрогнозировать подобное развитие событий.

Украина превзошла все ожидания

Как отметил Питер Дикинсон, за годы полномасштабной войны с Россией Украина успела развиться во многих областях.

В первую очередь речь идет об отечественной индустрии беспилотников, которая развивается очень быстро.

Это создало благоприятный климат для неустанных инноваций и позволило каждый день испытывать новые конструкции беспилотников в боевых условиях, — подчеркнул эксперт.

Сначала украинские дроны продемонстрировали свои возможности во время битвы за Черное море, однако это было только начало.

Последние два года беспилотники регулярно наносят удары по целям вглубь территории РФ.

Репутация Украины как ключевого игрока в области беспилотной войны отражает драматические изменения, происходящие сейчас в архитектуре безопасности Европы. До недавнего времени Украина рассматривалась как военная мелочь, которая пытается принять стандарты НАТО. Примечательно, что сейчас именно НАТО стремится принять украинские стандарты, — подчеркнул Питер Дикинсон.

Он отметил, что Путин мечтал о демилитаризации Украины, однако фактически превратил ее в сверхдержаву в производстве военных технологий.

Это кошмар, который он сам себе создал. Действительно, эта военная метаморфоза была бы немыслима без импульса российской имперской агрессии, — считает эксперт.

