Украина поразила 6 районов сосредоточения российских оккупантов

Генштаб ВСУ отчитывается, что в течение 3 октября украинские авиация, ракетные войска и артиллерия успешно атаковали сразу шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и пункт управления армии РФ.
Главные тезисы
- Начались 1319-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 3 октября на фронте произошло 159 боестолкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 4 октября 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 04.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 114 380 (950) человек;
танков — 11226 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 23298 (+1) ед;
артиллерийских систем — 33428 (+15) ед;
РСЗО — 1515 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 66543 (+450) ед;
крылатых ракет — 3803 (+10) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 63398 (+73) ед;
специальной техники — 3971 (+1) ед.
Вчера противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил 41 ракету, сбросил 142 управляемых авиабомба.
Кроме этого, произвел 4433 обстрела, в том числе 93 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6264 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области; Григоровка, Лукьяновское, Павловка, Камышеваха Запорожской области; Ольговка Херсонской области.
