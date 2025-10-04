В России горит один из крупнейших НПЗ после атаки дронов — видео

Ночью 4 октября громкие взрывы прогремели в городе Кирише в Ленинградской области РФ: под новые удары украинских беспилотников попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки - "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

Горит еще один российский НПЗ

Атаку украинских дронов прокомментировал ставленник Кремля в Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как утверждает губернатор региона, "есть возгорание в промзоне".

Пожарные службы начали тушение, — заявил Дрозденко.

По словам последнего, российская ПВО якобы сбила над городом семь БпЛА.

Местные жители не скрывают, что под удар Украины попал нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

Что важно понимать, он находится на расстоянии более 800 км от границы с Украиной и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Также известно, что КИНЕФ расположен в городе Кирише Ленинградской области и принадлежит к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз".