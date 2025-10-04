В России горит один из крупнейших НПЗ после атаки дронов — видео
В России горит один из крупнейших НПЗ после атаки дронов — видео

Источник:  online.ua

Ночью 4 октября громкие взрывы прогремели в городе Кирише в Ленинградской области РФ: под новые удары украинских беспилотников попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки - "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

Главные тезисы

  • Российская ПВО якобы сбила над городом семь БПЛА.
  • НПЗ находится на расстоянии более 800 км от границы с Украиной.

Горит еще один российский НПЗ

Атаку украинских дронов прокомментировал ставленник Кремля в Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как утверждает губернатор региона, "есть возгорание в промзоне".

Пожарные службы начали тушение, — заявил Дрозденко.

По словам последнего, российская ПВО якобы сбила над городом семь БпЛА.

Местные жители не скрывают, что под удар Украины попал нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

Что важно понимать, он находится на расстоянии более 800 км от границы с Украиной и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Также известно, что КИНЕФ расположен в городе Кирише Ленинградской области и принадлежит к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз".

Завод обладает мощностью переработки более 10 миллионов тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие. КИНЕФ обеспечивает значительную часть потребностей России в нефтепродуктах и является важнейшим элементом энергетической инфраструктуры страны.

