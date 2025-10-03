"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ

Неизвестные дроны совершили атаку на химический завод "Азот" в городе Березники в Пермском крае России. В общей сложности Минобороны РФ отчитывается о сбитии якобы 20 украинских беспилотников в разных уголках страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Завод “Азот” является крупнейшим производителем азотных удобрений в России.
- В этот раз украинские дроны летели более 1500 км.
После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае
По словам местных жителей, на химическом заводе "Азот" в Березниках прогремели два мощных взрыва. Это произошло еще вечером 2 октября.
С заявлением на этот счет сразу выступил мэр Березников Алексей Казаченко. Он официально подтвердил факт инцидента, однако не раскрыл причины и подробности.
Утром 3 октября губернатор Пермского края заявил об атаке украинских дронов на Березники.
Он также добавил, что на "Азоте" произошла кратковременная остановка технологического цикла, но сейчас, мол, предприятие работает в штатном режиме.
Следует обратить внимание на то, что завод "Азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов.
Что также важно понимать, Березники находятся в более чем 1500 км от границы с Украиной.
