"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ
"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ

После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае
Источник:  online.ua

Неизвестные дроны совершили атаку на химический завод "Азот" в городе Березники в Пермском крае России. В общей сложности Минобороны РФ отчитывается о сбитии якобы 20 украинских беспилотников в разных уголках страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Завод “Азот” является крупнейшим производителем азотных удобрений в России.
  • В этот раз украинские дроны летели более 1500 км.

После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае

По словам местных жителей, на химическом заводе "Азот" в Березниках прогремели два мощных взрыва. Это произошло еще вечером 2 октября.

С заявлением на этот счет сразу выступил мэр Березников Алексей Казаченко. Он официально подтвердил факт инцидента, однако не раскрыл причины и подробности.

2 октября в 20:45 в филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" произошла кратковременная остановка технологического цикла. Пострадавших нет. Угроз экологической ситуации нет. Сейчас завод работает в штатном режиме, — утверждает Казаченко.

Утром 3 октября губернатор Пермского края заявил об атаке украинских дронов на Березники.

Он также добавил, что на "Азоте" произошла кратковременная остановка технологического цикла, но сейчас, мол, предприятие работает в штатном режиме.

Угрозов экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб, — уверяет губернатор.

Следует обратить внимание на то, что завод "Азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов.

Что также важно понимать, Березники находятся в более чем 1500 км от границы с Украиной.

