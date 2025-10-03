"Бавовна" накрила хімзавод у Пермському краї РФ

Невідомі дрони здійснили атаку на хімічний завод "Азот" у місті Березники, що в Пермському краї Росії. Загалом Міноборони РФ звітує про збиття нібито 20 українських безпілотників у різних куточках країни-агресорки.
Головні тези:
- Завод "Азот" є найбільшим виробником азотних добрив у Росії.
- Цього разу українські дрони летіли понад 1500 км.
Після атаки палає хімзавод у Пермському краї
За словами місцевих мешканців, на хімічному заводі "Азот" у Березниках прогриміли два потужні вибухи. Це сталося ще ввечері 2 жотвня.
З заявою з цього приводу одразу виступив мер Березників Олексій Казаченко. Він офіційно підтвердив факт інциденту, однак не розкрив причин та подробиці.
Вранці 3 жовтня губернатор Пермського краю заявив про атаку українських дронів на Березники.
Він також додав, що на "Азоті" відбулася короткочасна зупинка технологічного циклу, але наразі, мовляв, підприємство працює в штатному режимі.
Варто звернути увагу на те, що завод "Азот" є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та єдиним постачальником низки хімічних продуктів.4
Що також важливо розуміти, Березники знаходяться за понад 1500 км від кордону з Україною.
