"Бавовна" накрила хімзавод у Пермському краї РФ
Невідомі дрони здійснили атаку на хімічний завод "Азот" у місті Березники, що в Пермському краї Росії. Загалом Міноборони РФ звітує про збиття нібито 20 українських безпілотників у різних куточках країни-агресорки.

Головні тези:

  • Завод "Азот" є найбільшим виробником азотних добрив у Росії.
  • Цього разу українські дрони летіли понад 1500 км.

За словами місцевих мешканців, на хімічному заводі "Азот" у Березниках прогриміли два потужні вибухи. Це сталося ще ввечері 2 жотвня.

З заявою з цього приводу одразу виступив мер Березників Олексій Казаченко. Він офіційно підтвердив факт інциденту, однак не розкрив причин та подробиці.

2 жовтня о 20:45 у філії "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" сталася короткочасна зупинка технологічного циклу. Постраждалих немає. Загроз екологічній ситуації немає. Наразі завод працює в штатному режимі, — стверджує Казаченко.

Вранці 3 жовтня губернатор Пермського краю заявив про атаку українських дронів на Березники.

Він також додав, що на "Азоті" відбулася короткочасна зупинка технологічного циклу, але наразі, мовляв, підприємство працює в штатному режимі.

Загроз екологічній ситуації немає, безпеці жителів нічого не загрожує. На місці продовжують працювати фахівці екстрених служб, розгорнуто оперативний штаб, — запевняє губернатор.

Варто звернути увагу на те, що завод "Азот" є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та єдиним постачальником низки хімічних продуктів.4

Що також важливо розуміти, Березники знаходяться за понад 1500 км від кордону з Україною.

