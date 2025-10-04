У Росії палає один з найбільших НПЗ після атаки дронів — відео
У Росії палає один з найбільших НПЗ після атаки дронів — відео

Горить ще один російський НПЗ
Read in English
Джерело:  online.ua

Уночі 4 жовтня гучні вибухи прогриміли у місті Кириші у Ленінградській області РФ: під нові удари українських безпілотників потрапив один із найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки — "Киришінефтеоргсинтез" (КІНЕФ).

Головні тези:

  • Російська ППО нібито збила над містом сім БпЛА.
  • НПЗ знаходиться на відстані понад 800 кілометрів від кордону з Україною.

Горить ще один російський НПЗ

Атаку українських дронів прокоментував ставленик Кремля в Ленінградській області Олександр Дрозденко.

Як стверджує губернатор регіону, "є загоряння в промзоні”.

Пожежні служби розпочали гасіння, — заявив Дрозденко.

За словами останнього, російська ППО нібито збила над містом сім БпЛА.

Місцеві мешканці не приховують, що під удар України потрапив нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ).

Що важливо розуміти, він знаходиться на відстані понад 800 кілометрів від кордону з Україною і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Також відомо, що КІНЕФ розташований у місті Кіріші Ленінградської області та належить до дочірніх підприємств компанії "Сургутнафтогаз".

Завод має потужність переробки понад 10 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші. КІНЕФ забезпечує значну частину потреб Росії в нафтопродуктах і є важливим елементом енергетичної інфраструктури країни.

