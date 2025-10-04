ПВО обезвредила 73 дрона во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 73 дрона во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 3 и 4 октября российские захватчики совершали атаку 109 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Главные тезисы

  • В воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.
  • Зафиксировано попадание 3 ракет и 36 ударных БПЛА на 21 локацию.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака российских захватчиков началась еще в 18.00 3 октября.

В этот раз дроны и ракеты летели по направлениям Брянск, Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также из Ростовской и Воронежской областей — РФ.

Вражеские цели уничтожали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 3 ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Что важно понимать, атака продолжается до сих пор, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

