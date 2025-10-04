ПВО обезвредила 73 дрона во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 3 и 4 октября российские захватчики совершали атаку 109 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
Главные тезисы
- В воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.
- Зафиксировано попадание 3 ракет и 36 ударных БПЛА на 21 локацию.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Новая атака российских захватчиков началась еще в 18.00 3 октября.
В этот раз дроны и ракеты летели по направлениям Брянск, Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также из Ростовской и Воронежской областей — РФ.
Вражеские цели уничтожали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 3 ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Что важно понимать, атака продолжается до сих пор, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
