В Европе создали уникальное оружие против дронов РФ — оно в 16 тысяч раз дешевле истребителя
Категория
Мир
Дата публикации

В Европе создали уникальное оружие против дронов РФ — оно в 16 тысяч раз дешевле истребителя

Мини-ракеты будут защищать Европу от российских дронов
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Как удалось узнать изданию The Telegraph, в Швеции была создана новая система ПВО — THE KREUGER100 — для уничтожения российских беспилотников, терроризирующих воздушное пространство Европы. Что важно понимать, эта новинка в 16 000 раз дешевле истребителя.

Главные тезисы

  • Новинка использует кинетическую силу для перехвата вражеских целей.
  • Мини-ракеты можно запускать разными способами: из ручной пушки, устройства, похожего на винтовку, пусковых ящиков со снарядами или из бортовых систем.

Мини-ракеты будут защищать Европу от российских дронов

Согласно данным журналистов, речь идет о недорогой мини-ракете-перехватчике THE KREUGER100, над созданием которой активно работала компания Nordic Air Defence (NAD).

Известно, что она использует "кинетическую силу" для уничтожения вражеских беспилотников.

Благодаря инфракрасным датчикам Kreuger выслеживает цель и сбивает ее в небе на высокой скорости, что делает этот перехватчик гораздо более безопасным для использования над гражданскими районами.

Механизм действия новинки также объяснил Карл Розандер — генеральный директор NAD:

У перехватчика нет боеголовок или взрывчатки, он сбивает дрон, двигаясь на высокой скорости. Это означает, что полиция может его использовать в гражданских условиях.

По убеждению Розандера, "это было бы идеальным решением для ситуации в Дании", ведь новинка позволит обойтись без запуска дорогостоящих ракет и исключит возможность падения обломков на гражданскую инфраструктуру.

Что важно понимать, ключевое преимущество системы Kreuger заключается в том, что ее предполагаемая стоимость составляет всего 5000 долларов, что гораздо меньше цены истребителей НАТО F-15 и F-35, которые использовались для уничтожения российских дронов над Польшей.

