Неизвестные дроны заметили над Мюнхеном — парализована работа аэропорта
Категория
Мир
Дата публикации

Неизвестные дроны заметили над Мюнхеном — парализована работа аэропорта

Неизвестные дроны снова кружат над Германией
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18, а затем и вовсе их приостановила. Это произошло поздно вечером 2 октября после обнаружения неизвестных дронов в воздушном пространстве.

Главные тезисы

  • Это привело к отмене 17 рейсов, что коснулось около 3000 пассажиров.
  • Это не первый случай, когда неизвестные дроны кружат над Германией.

Неизвестные дроны снова кружат над Германией

С заявлением по этому поводу выступила пресс-служба аэропорта Мюнхена.

Она официально подтвердила, что на фоне последних событий из Мюнхена не смогли вылететь 17 рейсов. Эта проблема затронула около 3000 пассажиров.

Кроме того, указано, что в терминалах для людей развернули раскладные кровати, снабдили едой и напитками.

Также указано, что 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Это уже не первый случай, когда неизвестные дроны выявляют в воздушном пространстве Германии.

Как уже упоминалось ранее, в городе Бреннейсунн в Норвегии, в воскресенье и вторник вечером, было зафиксировано появление неизвестного беспилотника, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта.

27 сентября полиция Норвегии приняла решение ужесточить правила полетов дронов вокруг четырех аэропортов в Нурланне после возможных наблюдений дронов у военной авиабазы в Эрланде.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны Венгрии могли следить за приграничьем Украины — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные дроны заметили у базы ВМС Швеции
Неизвестные дроны зафиксировали в Швеции
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Дании неизвестные дроны снова кружат над военными объектами
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?