Неизвестные дроны заметили над Мюнхеном — парализована работа аэропорта

Немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18, а затем и вовсе их приостановила. Это произошло поздно вечером 2 октября после обнаружения неизвестных дронов в воздушном пространстве.
Главные тезисы
- Это привело к отмене 17 рейсов, что коснулось около 3000 пассажиров.
- Это не первый случай, когда неизвестные дроны кружат над Германией.
Неизвестные дроны снова кружат над Германией
С заявлением по этому поводу выступила пресс-служба аэропорта Мюнхена.
Она официально подтвердила, что на фоне последних событий из Мюнхена не смогли вылететь 17 рейсов. Эта проблема затронула около 3000 пассажиров.
Кроме того, указано, что в терминалах для людей развернули раскладные кровати, снабдили едой и напитками.
Также указано, что 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.
Это уже не первый случай, когда неизвестные дроны выявляют в воздушном пространстве Германии.
Как уже упоминалось ранее, в городе Бреннейсунн в Норвегии, в воскресенье и вторник вечером, было зафиксировано появление неизвестного беспилотника, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта.
