В Дании неизвестные дроны снова кружат над военными объектами

Датские вооруженные силы вторую ночь подряд зафиксировали беспилотники над военными объектами страны.
Главные тезисы
- Повторные появления неизвестных дронов над военными объектами в Дании создают потенциальную угрозу безопасности страны.
- Активность беспилотников возросла в последние дни, что вызывает беспокойство среди вооруженных сил и организаций ответственности за критическую инфраструктуру.
- Несколько аэропортов временно закрывались из-за дронов в воздушном пространстве, включая самый большой аэропорт Копенгагена и еще пять аэропортов в Дании.
Чужие дроны снова летают над Данией
Вооруженные силы подтверждают, что в ночь на воскресенье над несколькими объектами вооруженных сил были замечены беспилотники. Было привлечено несколько средств.
В последние дни в Дании зафиксировали несколько подозрительных случаев появления дронов вблизи аэропортов и объектов критической инфраструктуры.
Так, 23 сентября аэропорт Копенгагена, самый большой в Северной Европе, закрыли на несколько часов из-за дронов в воздушном пространстве рядом. В последующие дни из-за аналогичных инцидентов временно останавливали работу еще пяти меньших аэропортов — как гражданских, так и военных.
Вчера, 27 сентября, у военных объектов в Дании ночью заметили неизвестные дроны.
