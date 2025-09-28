В Дании неизвестные дроны снова кружат над военными объектами

Чужие дроны снова летают над Данией

Вооруженные силы подтверждают, что в ночь на воскресенье над несколькими объектами вооруженных сил были замечены беспилотники. Было привлечено несколько средств.

Детали инцидента не раскрывают. В то же время о закрытии аэропортов ночью не сообщалось. Поделиться

В последние дни в Дании зафиксировали несколько подозрительных случаев появления дронов вблизи аэропортов и объектов критической инфраструктуры.

Так, 23 сентября аэропорт Копенгагена, самый большой в Северной Европе, закрыли на несколько часов из-за дронов в воздушном пространстве рядом. В последующие дни из-за аналогичных инцидентов временно останавливали работу еще пяти меньших аэропортов — как гражданских, так и военных.

Вчера, 27 сентября, у военных объектов в Дании ночью заметили неизвестные дроны.