Дания впервые масштабно усиливает ПВО из-за российской угрозы
Дания впервые масштабно усиливает ПВО из-за российской угрозы

Дания
Источник:  The Guardian

Дания впервые приобретет высокоточное оружие дальнего радиуса действия, речь идет о ракетах и беспилотниках. Такое решение связано с испытанием Дании со стороны России.

Главные тезисы

  • Дания впервые оснастит свою армию высокоточными ракетами и беспилотниками в ответ на угрозы со стороны России.
  • Усиление противовоздушной обороны считается ключевым “изменением парадигмы” для Дании в контексте растущей угрозы со стороны России.
  • Премьер-министр Дании подчеркнула необходимость способности поражать цели на больших расстояниях и противодействия ракетным угрозам противника.

Дания впервые закупит дальнобойные ракеты и дроны

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Россия испытывает нас. Они испытывают наше единство.

Мэтте Фредериксен

Мэтте Фредериксен

Премьер-министр Дании

По ее словам, это "изменение парадигмы", поскольку противовоздушная оборона Дании недостаточно сильна и должна способна поражать цели на больших расстояниях и противодействовать ракетным угрозам противника.

Она также подчеркнула, что, несмотря на серьезность глобальной ситуации, пока конкретной угрозы Дании нет. Решение было принято по рекомендации начальника обороны и министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

Фредериксен добавила, что Россия будет оставаться угрозой для Дании и Европы в течение многих лет, а решение отражает серьезное восприятие ситуации с опасностью на востоке Европы и потенциальных рисков со стороны Атлантики.

