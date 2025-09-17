Дания впервые масштабно усиливает ПВО из-за российской угрозы

Дания впервые приобретет высокоточное оружие дальнего радиуса действия, речь идет о ракетах и беспилотниках. Такое решение связано с испытанием Дании со стороны России.
Главные тезисы
- Дания впервые оснастит свою армию высокоточными ракетами и беспилотниками в ответ на угрозы со стороны России.
- Усиление противовоздушной обороны считается ключевым “изменением парадигмы” для Дании в контексте растущей угрозы со стороны России.
- Премьер-министр Дании подчеркнула необходимость способности поражать цели на больших расстояниях и противодействия ракетным угрозам противника.
Дания впервые закупит дальнобойные ракеты и дроны
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
По ее словам, это "изменение парадигмы", поскольку противовоздушная оборона Дании недостаточно сильна и должна способна поражать цели на больших расстояниях и противодействовать ракетным угрозам противника.
Она также подчеркнула, что, несмотря на серьезность глобальной ситуации, пока конкретной угрозы Дании нет. Решение было принято по рекомендации начальника обороны и министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.
Фредериксен добавила, что Россия будет оставаться угрозой для Дании и Европы в течение многих лет, а решение отражает серьезное восприятие ситуации с опасностью на востоке Европы и потенциальных рисков со стороны Атлантики.
