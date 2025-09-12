Ukraine Transition Programme. Дания дала старт новому проекту помощи Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

Ukraine Transition Programme. Дания дала старт новому проекту помощи Украине

Дания
Читати українською
Источник:  Укринформ

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о запуске нового проекта для поддержания устойчивости Украины Ukraine Transition Programme на 375 миллионов евро.

Главные тезисы

  • Дания начала Ukraine Transition Programme на 375 миллионов евро для поддержания стабильности и базовых потребностей населения Украины.
  • Программа направлена на укрепление устойчивости, зеленый переход и поддержку демократических реформ в стране.
  • Дания сотрудничает с оборонными компаниями для развития Украины и поощрения их присутствия в стране.

Дания запустила Ukraine Transition Programme

Об этом Расмуссен заявил на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Сегодня мы представляем эту новую программу, которая на самом деле является самой большой и амбициозной программой для страны в истории датской поддержки развития. Ее бюджет составляет 375 миллионов евро. Цель этой программы очень четкая: усилить устойчивость и способность Украины удовлетворять неотложные базовые потребности своего населения, поддержать "зеленый" переход и улучшить рамочные условия для развития частного сектора, а также способствовать демократическим и институциональным реформам, необходимым для вступления в ЕС, что является приоритетом во время председательства Дании.

Он добавил, что правительство Дании продолжит обеспечивать тесное сотрудничество датских оборонных компаний с украинскими и поощрять увеличение их присутствия в Украине. Дания также будет поощрять украинские оборонные компании основывать производство на ее территории.

Я думаю, что у нас был большой прорыв на прошлой неделе, когда Firepoint объявила о создании производственных линий в Дании. На самом деле мы ведем диалог со многими украинскими компаниями. ...Не буду называть никаких цифр, но предполагаю, что другие пойдут по пути, проторенному Firepoint. И это будет в пользу обеих наших стран.

Напомним, украинская оборонная компания Fire Point, специализирующаяся на разработке и производстве дальнобойных ударных беспилотников и крылатых ракет для поражения целей в тылу противника, откроет производство в Дании.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Дания будут совместно производить дальнобойное вооружение
Владимир Зеленский
Дания
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция, Норвегия и Дания анонсировали масштабную военную помощь для Украины
Украина получит масштабную военную помощь
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дания заявила о разоблачении деятельности людей Трампа в Гренландии
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?