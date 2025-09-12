Ukraine Transition Programme. Дания дала старт новому проекту помощи Украине

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о запуске нового проекта для поддержания устойчивости Украины Ukraine Transition Programme на 375 миллионов евро.
Главные тезисы
- Дания начала Ukraine Transition Programme на 375 миллионов евро для поддержания стабильности и базовых потребностей населения Украины.
- Программа направлена на укрепление устойчивости, зеленый переход и поддержку демократических реформ в стране.
- Дания сотрудничает с оборонными компаниями для развития Украины и поощрения их присутствия в стране.
Дания запустила Ukraine Transition Programme
Об этом Расмуссен заявил на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.
Сегодня мы представляем эту новую программу, которая на самом деле является самой большой и амбициозной программой для страны в истории датской поддержки развития. Ее бюджет составляет 375 миллионов евро. Цель этой программы очень четкая: усилить устойчивость и способность Украины удовлетворять неотложные базовые потребности своего населения, поддержать "зеленый" переход и улучшить рамочные условия для развития частного сектора, а также способствовать демократическим и институциональным реформам, необходимым для вступления в ЕС, что является приоритетом во время председательства Дании.
Он добавил, что правительство Дании продолжит обеспечивать тесное сотрудничество датских оборонных компаний с украинскими и поощрять увеличение их присутствия в Украине. Дания также будет поощрять украинские оборонные компании основывать производство на ее территории.
Напомним, украинская оборонная компания Fire Point, специализирующаяся на разработке и производстве дальнобойных ударных беспилотников и крылатых ракет для поражения целей в тылу противника, откроет производство в Дании.
