Ukraine Transition Programme. Дания дала старт новому проекту помощи Украине

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о запуске нового проекта для поддержания устойчивости Украины Ukraine Transition Programme на 375 миллионов евро.

Об этом Расмуссен заявил на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Сегодня мы представляем эту новую программу, которая на самом деле является самой большой и амбициозной программой для страны в истории датской поддержки развития. Ее бюджет составляет 375 миллионов евро. Цель этой программы очень четкая: усилить устойчивость и способность Украины удовлетворять неотложные базовые потребности своего населения, поддержать "зеленый" переход и улучшить рамочные условия для развития частного сектора, а также способствовать демократическим и институциональным реформам, необходимым для вступления в ЕС, что является приоритетом во время председательства Дании.

Он добавил, что правительство Дании продолжит обеспечивать тесное сотрудничество датских оборонных компаний с украинскими и поощрять увеличение их присутствия в Украине. Дания также будет поощрять украинские оборонные компании основывать производство на ее территории.

Я думаю, что у нас был большой прорыв на прошлой неделе, когда Firepoint объявила о создании производственных линий в Дании. На самом деле мы ведем диалог со многими украинскими компаниями. ...Не буду называть никаких цифр, но предполагаю, что другие пойдут по пути, проторенному Firepoint. И это будет в пользу обеих наших стран. Поделиться

Напомним, украинская оборонная компания Fire Point, специализирующаяся на разработке и производстве дальнобойных ударных беспилотников и крылатых ракет для поражения целей в тылу противника, откроет производство в Дании.