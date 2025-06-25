Украина и Дания будут совместно производить дальнобойное вооружение

Дания станет первой страной, с которой будет запущено совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины.

Дания и Украина договорились о совместном оборонном предприятии

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Гааге с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен

Во время встречи речь шла о развитии оборонного сопроизводства, приоритетах Украины во время председательства Дании в Совете ЕС, а также о дальнейшей поддержке украинских воинов и возможностях для увеличения помощи в этом направлении.

Особое внимание было уделено углублению оборонного сотрудничества и производству оружия в Украине и Дании, а также обсудили развитие датской модели, которая доказала свою эффективность.

Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Говоря об интересах Украины во время датского председательства в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля, определили, что главный фокус — быстрое продвижение по евроинтеграционному треку и открытие всех переговорных кластеров. Украина рассчитывает на датское лидерство, поддержку и хорошие результаты.

Благодарим вас за оборонную и политическую поддержку. За убежище для наших людей. Мы очень рассчитываем на ваше председательство в ЕС, — отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Мэтте Фредериксен заверила, что ее страна продолжит поддержку Украины и подчеркнула, что важно координировать совместные действия для достижения максимальных результатов во время датского председательства в Совете ЕС.