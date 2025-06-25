Украина и Дания будут совместно производить дальнобойное вооружение

Дания станет первой страной, с которой будет запущено совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины.
Главные тезисы
- Создание совместного оборонного предприятия между Украиной и Данией по производству дальнобойного вооружения позволит расширить возможности украинской оборонной промышленности.
- Дания финансирует украинское производство дронов дальнего радиуса действия, способствуя развитию военно-технического комплекса страны.
- Украина ожидает поддержки и сотрудничества со стороны Дании в рамках евроинтеграционного пути и укрепления обороноспособности.
Дания и Украина договорились о совместном оборонном предприятии
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Гааге с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен
Во время встречи речь шла о развитии оборонного сопроизводства, приоритетах Украины во время председательства Дании в Совете ЕС, а также о дальнейшей поддержке украинских воинов и возможностях для увеличения помощи в этом направлении.
Особое внимание было уделено углублению оборонного сотрудничества и производству оружия в Украине и Дании, а также обсудили развитие датской модели, которая доказала свою эффективность.
Говоря об интересах Украины во время датского председательства в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля, определили, что главный фокус — быстрое продвижение по евроинтеграционному треку и открытие всех переговорных кластеров. Украина рассчитывает на датское лидерство, поддержку и хорошие результаты.
Мэтте Фредериксен заверила, что ее страна продолжит поддержку Украины и подчеркнула, что важно координировать совместные действия для достижения максимальных результатов во время датского председательства в Совете ЕС.
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