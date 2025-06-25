Украина и Дания будут совместно производить дальнобойное вооружение
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Дания будут совместно производить дальнобойное вооружение

Владимир Зеленский
Дания
Читати українською

Дания станет первой страной, с которой будет запущено совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины.

Главные тезисы

  • Создание совместного оборонного предприятия между Украиной и Данией по производству дальнобойного вооружения позволит расширить возможности украинской оборонной промышленности.
  • Дания финансирует украинское производство дронов дальнего радиуса действия, способствуя развитию военно-технического комплекса страны.
  • Украина ожидает поддержки и сотрудничества со стороны Дании в рамках евроинтеграционного пути и укрепления обороноспособности.

Дания и Украина договорились о совместном оборонном предприятии

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Гааге с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен

Во время встречи речь шла о развитии оборонного сопроизводства, приоритетах Украины во время председательства Дании в Совете ЕС, а также о дальнейшей поддержке украинских воинов и возможностях для увеличения помощи в этом направлении.

Особое внимание было уделено углублению оборонного сотрудничества и производству оружия в Украине и Дании, а также обсудили развитие датской модели, которая доказала свою эффективность.

Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Говоря об интересах Украины во время датского председательства в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля, определили, что главный фокус — быстрое продвижение по евроинтеграционному треку и открытие всех переговорных кластеров. Украина рассчитывает на датское лидерство, поддержку и хорошие результаты.

Благодарим вас за оборонную и политическую поддержку. За убежище для наших людей. Мы очень рассчитываем на ваше председательство в ЕС, — отметил Владимир Зеленский.

Мэтте Фредериксен заверила, что ее страна продолжит поддержку Украины и подчеркнула, что важно координировать совместные действия для достижения максимальных результатов во время датского председательства в Совете ЕС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины
Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дания отправит своих военных в Украину — известна цель
Что известно о планах Дании
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дания готовит новый пакет военной помощи для Украины
Владимир Зеленский
Дания

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?