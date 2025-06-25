Україна і Данія спільно вироблятимуть далекобійну зброю
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна і Данія спільно вироблятимуть далекобійну зброю

Володимир Зеленський
Данія

Данія стане першою країною, з якою буде запущено спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України.

Головні тези:

  • Створення спільного оборонного підприємства між Україною та Данією з підпорядкуванням створення далекобійних безпілотників та ракет відкриває нові можливості для української оборонної промисловості.
  • Данія надає значну фінансову підтримку українському виробництву дронів дальнього радіуса дії, що сприятиме розвитку військово-технічного комплексу країни.
  • Україна розраховує на активне співробітництво з Данією та підтримку її євроінтеграційного шляху під час данського головування в Раді ЄС.

Данія та Україна домовилися про спільне оборонне підприємство

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Гаазі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

Під час зустрічі йшлося про розвиток оборонного співвиробництва, пріоритети України під час головування Данії в Раді ЄС, а також подальшу підтримку українських воїнів і можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.

Особливу увагу приділили поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї в Україні та Данії, а також обговорили розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Зокрема, цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.

Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Говорячи про інтереси України під час данського головування в Раді ЄС, яке розпочнеться з 1 липня, визначили, що головний фокус — швидке просування на євроінтеграційному треку й відкриття всіх переговорних кластерів. Україна розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.

Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС, — зазначив Володимир Зеленський.

Метте Фредеріксен запевнила, що її країна продовжить підтримку України, й наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді ЄС.

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