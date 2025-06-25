Україна і Данія спільно вироблятимуть далекобійну зброю

Данія стане першою країною, з якою буде запущено спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України.
Головні тези:
- Створення спільного оборонного підприємства між Україною та Данією з підпорядкуванням створення далекобійних безпілотників та ракет відкриває нові можливості для української оборонної промисловості.
- Данія надає значну фінансову підтримку українському виробництву дронів дальнього радіуса дії, що сприятиме розвитку військово-технічного комплексу країни.
- Україна розраховує на активне співробітництво з Данією та підтримку її євроінтеграційного шляху під час данського головування в Раді ЄС.
Данія та Україна домовилися про спільне оборонне підприємство
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Гаазі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен
Під час зустрічі йшлося про розвиток оборонного співвиробництва, пріоритети України під час головування Данії в Раді ЄС, а також подальшу підтримку українських воїнів і можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.
Особливу увагу приділили поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї в Україні та Данії, а також обговорили розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Зокрема, цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.
Говорячи про інтереси України під час данського головування в Раді ЄС, яке розпочнеться з 1 липня, визначили, що головний фокус — швидке просування на євроінтеграційному треку й відкриття всіх переговорних кластерів. Україна розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.
Метте Фредеріксен запевнила, що її країна продовжить підтримку України, й наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді ЄС.
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