Україна і Данія спільно вироблятимуть далекобійну зброю

Данія стане першою країною, з якою буде запущено спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України.

Данія та Україна домовилися про спільне оборонне підприємство

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Гаазі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

Під час зустрічі йшлося про розвиток оборонного співвиробництва, пріоритети України під час головування Данії в Раді ЄС, а також подальшу підтримку українських воїнів і можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.

Особливу увагу приділили поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї в Україні та Данії, а також обговорили розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Зокрема, цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.

Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України. Володимир Зеленський Президент України

Говорячи про інтереси України під час данського головування в Раді ЄС, яке розпочнеться з 1 липня, визначили, що головний фокус — швидке просування на євроінтеграційному треку й відкриття всіх переговорних кластерів. Україна розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.

Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Метте Фредеріксен запевнила, що її країна продовжить підтримку України, й наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді ЄС.