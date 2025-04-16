Данія відправить своїх військових в Україну — відома мета
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Світ
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Данія відправить своїх військових в Україну — відома мета

Що відомо про плани Данії
Джерело:  TV2

Командувач сухопутними військами Данії генерал-майор Петер Бойсен офіційно підтвердив, що його країна має намір відправити своїх солдатів на навчання в Україну.

Головні тези:

  • Данські військові зацікавлені у тренуваннях з використанням ударних безпілотників, таких, які використовуються в Україні.
  • За словами Бойсена, події на фронті розвиваються дуже швидко.

Що відомо про плани Данії

Петер Бойсен уже підтвердив журналістам, що одразу кілька команд данських солдатів мають намір відправити в Україну.

За словами генерала-майора, вони будуть неозброєними, а також походитимуть з різних полків армії.

Командувач сухопутними військами Данії не приховує, що його країна зацікавлена у досвіді трирічної війни з дронами на полі бою.

Він також зізнався, що протягом 42 років служби в Збройних силах він ще не бачив, щоб події на фронті розвивалися настільки блискавично.

Варто зазначити, що він спостерігав за тренуваннями розвідувального полку з новенькими ударними безпілотниками, подібними до тих, що використовуються на фронті в Україні.

Для Збройних сил Данії нові системи озброєння і методи ведення бою є результатом двох візитів до України за останні місяці, які здійснив сам командувач армії.

Петер Бойсен налаштований пришвидшити цей процес, відправивши більше команд данських солдатів до тренувальних таборів в Україні.

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