Дания отправит своих военных в Украину — известна цель

Командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен официально подтвердил, что его страна намерена отправить своих солдат на обучение в Украину.
Главные тезисы
- Датские военные заинтересованы в тренировках с использованием ударных беспилотников.
- По словам Бойсена, события на фронте развиваются очень быстро.
Что известно о планах Дании
Петер Бойсен уже подтвердил журналистам, что сразу несколько команд датских солдат намерены отправить в Украину.
По словам генерала-майора, они будут невооруженными, а также будут отобраны из разных полков армии.
Командующий сухопутными войсками Дании не скрывает, что его страна заинтересована в опыте трехлетней войны с дронами на поле боя.
Он также признался, что в течение 42 лет службы в Вооруженных силах он еще не видел, чтобы события на фронте развивались столь молниеносно.
Стоит отметить, что он наблюдал за тренировками разведывательного полка с новенькими ударными беспилотниками, подобными используемым на фронте в Украине.
Петер Бойсен настроен ускорить этот процесс, отправив больше команд датских солдат в тренировочные лагеря в Украине.
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