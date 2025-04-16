Дания отправит своих военных в Украину — известна цель

Командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен официально подтвердил, что его страна намерена отправить своих солдат на обучение в Украину.

Что известно о планах Дании

Петер Бойсен уже подтвердил журналистам, что сразу несколько команд датских солдат намерены отправить в Украину.

По словам генерала-майора, они будут невооруженными, а также будут отобраны из разных полков армии.

Командующий сухопутными войсками Дании не скрывает, что его страна заинтересована в опыте трехлетней войны с дронами на поле боя.

Он также признался, что в течение 42 лет службы в Вооруженных силах он еще не видел, чтобы события на фронте развивались столь молниеносно.

Стоит отметить, что он наблюдал за тренировками разведывательного полка с новенькими ударными беспилотниками, подобными используемым на фронте в Украине.

Для Вооруженных сил Дании новые системы вооружения и методы ведения боя являются результатом двух визитов в Украину за последние месяцы, которые совершил сам командующий армией. Поделиться

Петер Бойсен настроен ускорить этот процесс, отправив больше команд датских солдат в тренировочные лагеря в Украине.