Данія готує новий пакет військової допомоги для України

Володимир Зеленський за результатами зустрічі з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен повідомив, що ця країна готує 26-й пакет військової допомоги для України.
Головні тези:
- Данія готує 26-й пакет військової допомоги для України, вкладаючи акцент на підтримку українського ОПК та прямі інвестиції.
- Зустріч Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен виокремила необхідність координації дипломатичних зусиль та тиску на Росію для припинення вогню.
- У липні цього року Данія очолить Раду ЄС, що може відіграти важливу роль в європейській інтеграції України та обговоренні поточних питань.
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги
Про це Президент України повідомив у Телеграмі.
Зеленський поспілкувався з Фредеріксен також про переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.
Маємо спільне бачення, що тиск на Росію важливий у разі її відмови від припинення вогню.
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