Данія готує новий пакет військової допомоги для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Данія готує новий пакет військової допомоги для України

Володимир Зеленський
Данія

Володимир Зеленський за результатами зустрічі з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен повідомив, що ця країна готує 26-й пакет військової допомоги для України.

Головні тези:

  • Данія готує 26-й пакет військової допомоги для України, вкладаючи акцент на підтримку українського ОПК та прямі інвестиції.
  • Зустріч Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен виокремила необхідність координації дипломатичних зусиль та тиску на Росію для припинення вогню.
  • У липні цього року Данія очолить Раду ЄС, що може відіграти важливу роль в європейській інтеграції України та обговоренні поточних питань.

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Про це Президент України повідомив у Телеграмі.

Хороша зустріч із премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія — одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський поспілкувався з Фредеріксен також про переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.

Маємо спільне бачення, що тиск на Росію важливий у разі її відмови від припинення вогню.

У липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС. Ми розраховуємо на підтримку в європейській інтеграції та обговорили це під час зустрічі. Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей.

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