Дания готовит новый пакет военной помощи для Украины

Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен сообщил, что эта страна готовит 26-й пакет военной помощи для Украины.
Главные тезисы
- Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины, вкладывая акцент в поддержку украинского ОПК и прямые инвестиции.
- Встреча между Зеленским и Фредериксен выявила важность дипломатической координации и усилий по давлению на Россию для прекращения огня.
- Дания возглавит Совет ЕС в июле, что может оказать влияние на европейскую интеграцию Украины и текущие дипломатические действия.
Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи
Об этом Президент Украины сообщил в телеграмме.
Зеленский пообщался с Фредериксеном также о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.
Есть общее видение, что давление на Россию важно в случае ее отказа от прекращения огня.
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