Дания готовит новый пакет военной помощи для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Дания готовит новый пакет военной помощи для Украины

Владимир Зеленский
Дания
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Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен сообщил, что эта страна готовит 26-й пакет военной помощи для Украины.

Главные тезисы

  • Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины, вкладывая акцент в поддержку украинского ОПК и прямые инвестиции.
  • Встреча между Зеленским и Фредериксен выявила важность дипломатической координации и усилий по давлению на Россию для прекращения огня.
  • Дания возглавит Совет ЕС в июле, что может оказать влияние на европейскую интеграцию Украины и текущие дипломатические действия.

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи

Об этом Президент Украины сообщил в телеграмме.

Хорошая встреча с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестициях в украинский ОПК. Дания — одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский пообщался с Фредериксеном также о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.

Есть общее видение, что давление на Россию важно в случае ее отказа от прекращения огня.

В июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС. Мы рассчитываем на поддержку европейской интеграции и обсудили это во время встречи. Благодарю правительство и весь народ Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непреклонную поддержку наших людей.

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