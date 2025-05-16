Дания готовит новый пакет военной помощи для Украины

В июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС. Мы рассчитываем на поддержку европейской интеграции и обсудили это во время встречи. Благодарю правительство и весь народ Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непреклонную поддержку наших людей.