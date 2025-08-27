Дания заявила о разоблачении деятельности людей Трампа в Гренландии

Граждане США, имеющие тесные связи с американским лидером Дональдом Трампом, пытались влиять на внутренние процессы в Гренландии. На фоне последних событий глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен срочно вызвал американского дипломата на разговор.

Что известно о новом скандале вокруг Трампа

Как удалось узнать журналистам, по меньшей мере три человека, приближенных к президенту США, регулярно ездили в Гренландию и собирали имена местных жителей, которые могли бы поддержать идею присоединения острова к США.

Инсайдеры утверждают, что это была определенная "инфильтрация" и "операция влияния", направленная на разрушение отношений между Копенгагеном и Нууком.

Мы все обеспокоены этим. Конечно, обеспокоены, — заявил один из анонимных источников. Поделиться

Кроме того, указано, что один из американцев, которого много раз замечали на публике с Трампом, в Гренландии собирал данные как о сторонниках присоединения к Штатам, так и о противниках политики президента США.

По словам инсайдеров, этого американца недавно назначили на должность, которая может "оказать ему влияние на политику безопасности США".

Он также интересовался историями, которые могли бы скомпрометировать Данию в американских СМИ.