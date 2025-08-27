Дания заявила о разоблачении деятельности людей Трампа в Гренландии
Категория
Мир
Дата публикации

Дания заявила о разоблачении деятельности людей Трампа в Гренландии

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Граждане США, имеющие тесные связи с американским лидером Дональдом Трампом, пытались влиять на внутренние процессы в Гренландии. На фоне последних событий глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен срочно вызвал американского дипломата на разговор.

Главные тезисы

  • Трамп не отказался от идеи аннексии Гренландии.
  • Дания решила усилить присутствие спецслужб в регионе, чтобы противодействовать операциям США.

Что известно о новом скандале вокруг Трампа

Как удалось узнать журналистам, по меньшей мере три человека, приближенных к президенту США, регулярно ездили в Гренландию и собирали имена местных жителей, которые могли бы поддержать идею присоединения острова к США.

Инсайдеры утверждают, что это была определенная "инфильтрация" и "операция влияния", направленная на разрушение отношений между Копенгагеном и Нууком.

Мы все обеспокоены этим. Конечно, обеспокоены, — заявил один из анонимных источников.

Кроме того, указано, что один из американцев, которого много раз замечали на публике с Трампом, в Гренландии собирал данные как о сторонниках присоединения к Штатам, так и о противниках политики президента США.

По словам инсайдеров, этого американца недавно назначили на должность, которая может "оказать ему влияние на политику безопасности США".

Он также интересовался историями, которые могли бы скомпрометировать Данию в американских СМИ.

Один из собеседников отметил, что некоторые американские мероприятия в Гренландии в течение лета проводились на более низком уровне, но это не обязательно положительное явление.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Финляндии заявил о поворотном моменте в отношениях Трампа и Путина
Стубб считает, что Трамп скоро изменит отношение к Путину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Будет экономическая война". Трамп публично пригрозил Путину
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это все бред". Трамп жестко унизил Путина и Лаврова
The White House
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?