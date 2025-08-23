Глава Финляндии заявил о поворотном моменте в отношениях Трампа и Путина
Глава Финляндии заявил о поворотном моменте в отношениях Трампа и Путина

Стубб считает, что Трамп скоро изменит отношение к Путину
Источник:  Bloomberg

По словам лидера Финляндии Александра Стубба, его недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом указывают на то, что терпение последнего по поводу выходок российского диктатора Владимира Путина почти исчерпано.

  • Именно отказ Путина от встречи с Зеленским может повлиять на отношение Трампа к российскому диктатору.
  • Глава Финляндии считает, что Трамп – единственный человек, который может принудить Путина к миру.

Стубб считает, что Трамп скоро изменит отношение к Путину

В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером были некоторые признаки того, что его терпение истекает.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

Несмотря на это, Стубб не скрывает, что считает маловероятным согласие Путина на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским за полторы недели.

Он также озвучил прогноз: если российский диктатор все же откажется, то это будет действительно поворотным моментом в отношении Трампа к главе Кремля.

Именно тогда терпение (Трампа), вероятно, иссякнет, — убежден Стубб.

Он также считает, что президент США — это действительно единственный человек, который может заставить российского диктатора пойти на мир.

Он единственный, кого Путин слушает, и, честно говоря, единственный, кого Путин боится, — подчеркнул Стубб.

По словам главы Белого дома, в ближайшие две недели станет понятно, возможно ли окончание войны в Украине.

"Хоть завтра все организую". Лукашенко раскрыл темы переговоров с Трампом касательно Украины
О чем говорили Трамп и Лукашенко
"Я очень злой". Трамп разозлился на Украину после жалоб Орбана
Трамп
Как Путин управляет Трампом — объяснение аналитика
Путин постоянно манипулирует Трампом

