Глава Финляндии заявил о поворотном моменте в отношениях Трампа и Путина

По словам лидера Финляндии Александра Стубба, его недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом указывают на то, что терпение последнего по поводу выходок российского диктатора Владимира Путина почти исчерпано.

Стубб считает, что Трамп скоро изменит отношение к Путину

В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером были некоторые признаки того, что его терпение истекает. Александр Стубб Президент Финляндии

Несмотря на это, Стубб не скрывает, что считает маловероятным согласие Путина на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским за полторы недели.

Он также озвучил прогноз: если российский диктатор все же откажется, то это будет действительно поворотным моментом в отношении Трампа к главе Кремля.

Именно тогда терпение (Трампа), вероятно, иссякнет, — убежден Стубб. Поделиться

Он также считает, что президент США — это действительно единственный человек, который может заставить российского диктатора пойти на мир.

Он единственный, кого Путин слушает, и, честно говоря, единственный, кого Путин боится, — подчеркнул Стубб. Поделиться

По словам главы Белого дома, в ближайшие две недели станет понятно, возможно ли окончание войны в Украине.