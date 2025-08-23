Глава Финляндии заявил о поворотном моменте в отношениях Трампа и Путина

По словам лидера Финляндии Александра Стубба, его недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом указывают на то, что терпение последнего по поводу выходок российского диктатора Владимира Путина почти исчерпано.
Главные тезисы
- Именно отказ Путина от встречи с Зеленским может повлиять на отношение Трампа к российскому диктатору.
- Глава Финляндии считает, что Трамп – единственный человек, который может принудить Путина к миру.
Стубб считает, что Трамп скоро изменит отношение к Путину
Несмотря на это, Стубб не скрывает, что считает маловероятным согласие Путина на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским за полторы недели.
Он также озвучил прогноз: если российский диктатор все же откажется, то это будет действительно поворотным моментом в отношении Трампа к главе Кремля.
Он также считает, что президент США — это действительно единственный человек, который может заставить российского диктатора пойти на мир.
По словам главы Белого дома, в ближайшие две недели станет понятно, возможно ли окончание войны в Украине.
