Глава Фінляндії заявив про поворотний момент у відносинах Трампа та Путіна

За словами лідера Фінляндії Александра Стубба, його нещодавні переговори з президентом Дональдом Трампом вказують на те, що терпіння останнього щодо витівок російського диктатора Володимира Путіна майже вичерпане.

Стубб вважає, що Трамп скоро змінить ставлення до Путіна

У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер увечері були деякі ознаки того, що його терпіння закінчується. Александр Стубб Президент Фінляндії

Попри це, Стубб не приховує, що вважає малоймовірним згоду Путіна на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським за півтора тижні.

Він також озвучив прогноз: якщо російський диктатор все ж відмовиться, то це буде дійсно поворотним моментом у ставлені Трампа до глави Кремля.

Саме тоді терпіння (Трампа), ймовірно, вичерпається, — переконаний Стубб.

Він також вважає, що президент США — це дійсно єдина людина, яка може змусити російського диктатора піти на мир.

Він єдиний, кого Путін слухає, і, чесно кажучи, єдиний, кого Путін боїться, — наголосив Стубб.

За словами очільника Білого дому, протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи буде закінчення війни в Україні.