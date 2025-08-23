Глава Фінляндії заявив про поворотний момент у відносинах Трампа та Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Глава Фінляндії заявив про поворотний момент у відносинах Трампа та Путіна

Путін та Трамп
Джерело:  Bloomberg

За словами лідера Фінляндії Александра Стубба, його нещодавні переговори з президентом Дональдом Трампом вказують на те, що терпіння останнього щодо витівок російського диктатора Володимира Путіна майже вичерпане.

Головні тези:

  • Саме відмова Путіна від зустрічі з Зеленським може вплинути на ставлення Трампа до російського диктатора.
  • Глава Фінляндії вважає, що Трамп - єдина людина, яка може примусити Путіна до миру.

Стубб вважає, що Трамп скоро змінить ставлення до Путіна

У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер увечері були деякі ознаки того, що його терпіння закінчується.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії

Попри це, Стубб не приховує, що вважає малоймовірним згоду Путіна на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським за півтора тижні.

Він також озвучив прогноз: якщо російський диктатор все ж відмовиться, то це буде дійсно поворотним моментом у ставлені Трампа до глави Кремля.

Саме тоді терпіння (Трампа), ймовірно, вичерпається, — переконаний Стубб.

Він також вважає, що президент США — це дійсно єдина людина, яка може змусити російського диктатора піти на мир.

Він єдиний, кого Путін слухає, і, чесно кажучи, єдиний, кого Путін боїться, — наголосив Стубб.

За словами очільника Білого дому, протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи буде закінчення війни в Україні.

