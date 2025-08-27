Данія заявила про викриття діяльності людей Трампа в Гренландії
Данія заявила про викриття діяльності людей Трампа в Гренландії

Трамп
Громадяни США, які мають тісні зв’язки з американським лідером Дональдом Трампом, намагалися впливати на внутрішні процеси в Гренландії. На тлі останніх подій глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен терміново викликав американського дипломата на розмову.

Головні тези:

  • Трамп не відмовився від ідеї анексії Гренландії.
  • Данії вирішила посилити присутність спецслужб у регіоні, щоб протидіяти операціям США.

Що відомо про новий скандал навколо Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, щонайменше троє осіб, наближених до президента США, регулярно їздили до Гренландії та збирали імена місцевих мешканців, які могли б підтримати ідею приєднання острова до США. 

Інсайдери стверджують, що це була певна "інфільтрація" та "операція впливу", націлена на руйнування відносин між Копенгагеном і Нууком.

Ми всі стурбовані цим. Звичайно, що стурбовані, — заявило одне з анонімних джерел.

Окрім того, наголошується, що один з американців, якого багато разів помічали на публіці з Трампом, у Гренландії збирав дані як про прихильників приєднання до Штатів, так і про противників політики президента США. 

За словами інсайдерів, цього американця нещодавно призначили на посаду, яка може "надати йому вплив на політику безпеки США".

Вн також цікавився історіями, які могли б скомпрометувати Данію в американських ЗМІ.

Один зі співрозмовників зазначив, що деякі американські заходи в Гренландії протягом літа проводилися на нижчому рівні, але це не обов'язково є позитивним явищем.

