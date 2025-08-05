Швеция, Норвегия и Дания анонсировали масштабную военную помощь для Украины

Швеция, Норвегия и Дания решили совместно выделить около пяти миллиардов норвежских крон (около 486 миллионов долларов – ред.) в рамках инициативы НАТО по поставке американского оружия для ВСУ.

Украина получит масштабную военную помощь

Первым об этом решении объявило правительство Норвегии. Там обратили внимание на то, что новая инициатива обеспечит быструю поставку Украине американского оружия и оборудования.

Кроме того, она позволит значительно усилить украинскую ПВО, в частности дополнительными ракетами для системы ПВО Patriot.

С заявлением по этому поводу выступил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере:

Это важная инициатива НАТО и США. Она способствует быстрому получению украинцами жизненно важного военного оборудования для самозащиты и укрепляет сотрудничество между США и европейскими странами, — подчеркнул он. Поделиться

Что важно понимать, доля Швеции в новой военной помощи, которая предусматривает ракеты Patriot и другое оборудование ПВО, а также противотанковые боеприпасы, составит 275 миллионов долларов.

К слову, именно Нидерланды были первой страной, объявившей о своем участии в инициативе — они выделили 500 миллионов евро.

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что блок благодарен трем скандинавским странам за финансирование этого пакета.