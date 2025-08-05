Швеція, Норвегія і Данія анонсували масштабну військову допомогу для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Швеція, Норвегія і Данія анонсували масштабну військову допомогу для України

Україна отримає масштабну військову допомогу
Джерело:  Радіо Свобода

Швеція, Норвегія і Данія вирішили спільно виділити близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько 486 мільйонів доларів - ред.) у межах ініціативи НАТО з постачання американської зброї для ЗСУ.

Головні тези:

  • Нова ініціатива спрямована на швидке отримання Україною важливого військового обладнання.
  • Генсек НАТО Марк Рютте висловив вдячність союзникам України за це важливе рішення.

Україна отримає масштабну військову допомогу

Першим про це рішення оголосив уряд Норвегії. Там звернули увагу на те, що нова ініціатива забезпечить швидке постачання Україні американської зброї й обладнання.

Окрім того, вона дасть можливість значно посилить українську ППО, зокрема додатковими ракетами для системи ППО Patriot.

З заявою з цього приводу виступив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре:

Це — важлива ініціатива НАТО й США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту і зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами, — наголосив він.

Що важливо розуміти, частка Швеції у новій військовій допомозі, яка передбачає ракети Patriot й інше обладнання ППО, а також протитанкові боєприпаси, становитиме 275 мільйонів доларів.

До слова, саме Нідерланди були першою країною, яка оголосила про свою участь в ініціативі — вони виділили 500 мільйонів євро.

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що що блок вдячний трьом скандинавським країнам за фінансування цього пакету.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль публічно панікує через жорстке рішення Трампа
Кремль лютує через рішення Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Фатальний шлях". До чого може призвести конфлікт Трампа та Медведєва
Мютценіх стривожений останніми подіями
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оголосив 5 важливих рішень для посилення армії
Володимир Зеленський
5 рішень Зеленського для посилення Сил оборони України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?