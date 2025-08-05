Швеція, Норвегія і Данія анонсували масштабну військову допомогу для України

Швеція, Норвегія і Данія вирішили спільно виділити близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько 486 мільйонів доларів - ред.) у межах ініціативи НАТО з постачання американської зброї для ЗСУ.

Україна отримає масштабну військову допомогу

Першим про це рішення оголосив уряд Норвегії. Там звернули увагу на те, що нова ініціатива забезпечить швидке постачання Україні американської зброї й обладнання.

Окрім того, вона дасть можливість значно посилить українську ППО, зокрема додатковими ракетами для системи ППО Patriot.

З заявою з цього приводу виступив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре:

Це — важлива ініціатива НАТО й США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту і зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами, — наголосив він. Поширити

Що важливо розуміти, частка Швеції у новій військовій допомозі, яка передбачає ракети Patriot й інше обладнання ППО, а також протитанкові боєприпаси, становитиме 275 мільйонів доларів.

До слова, саме Нідерланди були першою країною, яка оголосила про свою участь в ініціативі — вони виділили 500 мільйонів євро.

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що що блок вдячний трьом скандинавським країнам за фінансування цього пакету.