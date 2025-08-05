"Фатальний шлях". До чого може призвести конфлікт Трампа та Медведєва

Колишній лідер фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх попередив, що світ став ще ближчим до початку ядерної війни після публічної суперечки американського лідера Дональда Трампа та експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

Мютценіх стривожений останніми подіями

Німецький політик не зміг змовчати після гучного конфлікту між Дональдом Трампом та Дмитро Медведєвим.

Як відомо, він закінчився тим, зо президент США наказав відправити атомні підводні човни "у відповідні регіони" — ближче до Росії.

На переконання ексглави фракції СДПН в Бундестазі, така суперечка була "не тільки нетактовною і необдуманою, а й безвідповідальною".

На цьому тлі він нагадав про атомні бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі в серпні 1945 року.

З ядерною зброєю не граються. Коли чинний президент, особливо партнер по спільному військовому союзу, говорить про це настільки зухвало і нерозумно на публіці, я б очікував чіткої протидії з боку німецького уряду, — поскаржився Мютценіх. Поширити

Він також звернув увагу на те, що "грубі манери" американського лідера допомагають йому добиватися своїх цілей в тарифній суперечці та військових витратах.