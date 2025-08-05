"Роковой путь". К чему может привести конфликт Трампа и Медведева

Бывший лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених предупредил, что мир стал ближе к началу ядерной войны после публичного спора американского лидера Дональда Трампа и экспрезидента РФ Дмитрия Медведева.
Главные тезисы
- Немецкий политик считает, что Трамп ведет себя безответственно.
- По его мнению, угроза ядерной войны стала еще больше.
Мютцених встревожен последними событиями
Немецкий политик не смог смолчать после громкого конфликта между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым.
Как известно, он закончился тем, что президент США приказал отправить атомные подводные лодки "в соответствующие регионы" — ближе к России.
По убеждению экс-главы фракции СДПГ в Бундестаге, такой спор был "не только бестактным и необдуманным, но и безответственным".
На этом фоне он напомнил об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года.
Он также обратил внимание на то, что "грубые манеры" американского лидера помогают ему добиваться своих целей в тарифном споре и военных расходах.
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