"Роковой путь". К чему может привести конфликт Трампа и Медведева

Бывший лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених предупредил, что мир стал ближе к началу ядерной войны после публичного спора американского лидера Дональда Трампа и экспрезидента РФ Дмитрия Медведева.

Мютцених встревожен последними событиями

Немецкий политик не смог смолчать после громкого конфликта между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым.

Как известно, он закончился тем, что президент США приказал отправить атомные подводные лодки "в соответствующие регионы" — ближе к России.

По убеждению экс-главы фракции СДПГ в Бундестаге, такой спор был "не только бестактным и необдуманным, но и безответственным".

На этом фоне он напомнил об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года.

С ядерным оружием не играют. Когда действующий президент, особенно партнер по военному союзу, говорит об этом настолько дерзко и глупо на публике, я бы ожидал четкого противодействия со стороны немецкого правительства, — посетовал Мютцених. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что "грубые манеры" американского лидера помогают ему добиваться своих целей в тарифном споре и военных расходах.