Путин признал гуманитарный кризис в "ДНР"

Нелегитимный президент России Владимир Путин во время встречи с главарем "Донецкой народной республики" Денисом Пушилиным решил впервые обсудить проблемы с водоснабжением в регион, а также признал факт наступления гуманитарного кризиса.

Путин признал серьезные проблемы в “ДНР”

Пушилин решил не скрывать от российского диктатора, что ситуация в оккупированном Россией регионе катастрофическая.

Прежде всего, речь идет о том, что вода в квартирах у жителей оккупированного Донецка есть только раз в 3-4 дня.

Ставленик Кремля в “ДНР” также начал цинично врать, что гуманитарный кризис начался из-за "водной блокады со стороны Украины".

Что интересно, Путина только эта одна выдуманная причина не удовлетворила.

Он заявил Пушилину, что, по его информации, есть и технические проблемы.

Российский диктатор начал жаловаться, что построенный водопровод из Ростова-на-Дону якобы так и не вышел на плановую мощность.

Более того, Путина добавил, что есть и большие потери воды во время транспортировки.

Что важно понимать, по меньшей мере, последние 4 месяца не только в оккупированном Донецке, но и на всей территории так называемой "ДНР" есть проблема с водоснабжением.