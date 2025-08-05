Путін визнав гуманітарну кризу у "ДНР"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час зустрічі зустрічі з ватажком "Донецької народної республіки" Денисом Пушиліним вирішив вперше обговорити проблеми з водопостачанням у регіон, а також визнав факт настання гуманітарної кризи.
Головні тези:
- Вода в квартирах в мешканців окупованого Донецька є лише раз на 3-4 дні.
- Росія уже 4 місяці не може нічого вдіяти.
Путін визнав серйозні проблеми в “ДНР”
Пушилін вирішив не приховувати від російського диктатора, що ситуація в окупованому Росією регіоні катастрофічна.
Насамперед йдеться про те, що вода в квартирах в мешканців окупованого Донецька є лише раз на 3-4 дні.
Ставленик Кремля у “ДНР” також почав цинічно брехати, що гуманітарна криза почалася через "водну блокаду з боку України".
Що цікаво, Путіна лише ця одна вигадана причина не задовольнила.
Він заявив Пушиліну, що, за його інформацією, є й технічні проблеми.
Російський диктатор почав скаржитися на те, що збудований водогін з Ростова-на-Дону нібито так і не вийшов на планову потужність.
Ба більше, Путіна додав, що є й великі втрати води під час транспортування.
Що важливо розуміти, щонайменше останні 4 місяці не тільки в окупованому Донецьку, а й на всій території так званої "ДНР" є проблема з водопостачанням.
Місцеві мешканці називають ситуацію, що склалася, гуманітарною катастрофою. Путін фактично вперше визнав існування такої катастрофічної проблеми.
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