Путін визнав гуманітарну кризу у "ДНР"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час зустрічі зустрічі з ватажком "Донецької народної республіки" Денисом Пушиліним вирішив вперше обговорити проблеми з водопостачанням у регіон, а також визнав факт настання гуманітарної кризи.

Путін визнав серйозні проблеми в “ДНР”

Пушилін вирішив не приховувати від російського диктатора, що ситуація в окупованому Росією регіоні катастрофічна.

Насамперед йдеться про те, що вода в квартирах в мешканців окупованого Донецька є лише раз на 3-4 дні.

Ставленик Кремля у “ДНР” також почав цинічно брехати, що гуманітарна криза почалася через "водну блокаду з боку України".

Що цікаво, Путіна лише ця одна вигадана причина не задовольнила.

Він заявив Пушиліну, що, за його інформацією, є й технічні проблеми.

Російський диктатор почав скаржитися на те, що збудований водогін з Ростова-на-Дону нібито так і не вийшов на планову потужність.

Ба більше, Путіна додав, що є й великі втрати води під час транспортування.

Що важливо розуміти, щонайменше останні 4 місяці не тільки в окупованому Донецьку, а й на всій території так званої "ДНР" є проблема з водопостачанням.