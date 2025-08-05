Путін визнав гуманітарну кризу у "ДНР"
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Путін визнав гуманітарну кризу у "ДНР"

Путін не може ігнорувати серйозні проблеми в “ДНР”
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Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час зустрічі зустрічі з ватажком "Донецької народної республіки" Денисом Пушиліним вирішив вперше обговорити проблеми з водопостачанням у регіон, а також визнав факт настання гуманітарної кризи.

Головні тези:

  • Вода в квартирах в мешканців окупованого Донецька є лише раз на 3-4 дні. 
  • Росія уже 4 місяці не може нічого вдіяти.

Путін визнав серйозні проблеми в “ДНР”

Пушилін вирішив не приховувати від російського диктатора, що ситуація в окупованому Росією регіоні катастрофічна.

Насамперед йдеться про те, що вода в квартирах в мешканців окупованого Донецька є лише раз на 3-4 дні.

Ставленик Кремля у “ДНР” також почав цинічно брехати, що гуманітарна криза почалася через "водну блокаду з боку України".

Що цікаво, Путіна лише ця одна вигадана причина не задовольнила.

Він заявив Пушиліну, що, за його інформацією, є й технічні проблеми.

Російський диктатор почав скаржитися на те, що збудований водогін з Ростова-на-Дону нібито так і не вийшов на планову потужність.

Ба більше, Путіна додав, що є й великі втрати води під час транспортування.

Що важливо розуміти, щонайменше останні 4 місяці не тільки в окупованому Донецьку, а й на всій території так званої "ДНР" є проблема з водопостачанням.

Місцеві мешканці називають ситуацію, що склалася, гуманітарною катастрофою. Путін фактично вперше визнав існування такої катастрофічної проблеми.

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