Дедлайн Трампа для Путіна. Що може статися 8 серпня
Категорія
Політика
Дата публікації

Дедлайн Трампа для Путіна. Що може статися 8 серпня

Чого далі очікувати від Трампа
Read in English
Джерело:  Associated Press

Редакція Associated Press звертає увагу на те, що 8 серпня 2025 року може стати поворотним моментом у загарбницькій війні Росії проти України. Ні для кого не секрет, що саме цього дня спливе жорсткий дедлайн американського лідера Дональда Трампа для російського диктатора Володимира Путіна. Однак існує ймовірність того, що взагалі нічого не зміниться та не станеться.

Головні тези:

  • Росія вдає, що не боїться санкційного удару з боку США.
  • Трамп визнав, що його дії можуть бути неефективними.

Чого далі очікувати від Трампа

На переконання журналістів, найгірший з можливих сценарії — це коли "дедлайн" президента США пройде тихо і без наслідків.

Вони звертають увагу на те, що поки що погрози та вмовляння Трампа не змогли змінити позицію російського диктатора Путіна.

На тлі останніх подій не можна ігнорувати той факт, що Україна втрачає дедалі більше територій, хоча й здаватися не збирається.

До слова, сам американський лідер відверто зізнався, що не впевнений у ефективності своїх майбутніх санкцій проти Росії.

Нещодавно Трамп визнав, що країна-агресорка дійсно добре вміє уникати санкцій.

Офіційна Москва переконує, що міжнародні санкції, введені після вторгнення в Україну, мали обмежений вплив.

Коментарі Трампа, мабуть, сигналізують про те, що він не надто сподівається на те, що санкції схилять Путіна до дій. Вторинні санкції також ускладнюють відносини Вашингтона з Китаєм та Індією, яких звинувачують у фінансуванні військових зусиль Росії за рахунок купівлі її нафти, — наголошує AP.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії попередила про план армії РФ щодо Покровська
Міноборони Британії
армія РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС готує потужний санкційний удар по Китаю для порятунку України
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Все буде дуже швидко". Посол США анонсував приємні новини для України
Вітакер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?