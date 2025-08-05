Дедлайн Трампа для Путіна. Що може статися 8 серпня

Редакція Associated Press звертає увагу на те, що 8 серпня 2025 року може стати поворотним моментом у загарбницькій війні Росії проти України. Ні для кого не секрет, що саме цього дня спливе жорсткий дедлайн американського лідера Дональда Трампа для російського диктатора Володимира Путіна. Однак існує ймовірність того, що взагалі нічого не зміниться та не станеться.

Чого далі очікувати від Трампа

На переконання журналістів, найгірший з можливих сценарії — це коли "дедлайн" президента США пройде тихо і без наслідків.

Вони звертають увагу на те, що поки що погрози та вмовляння Трампа не змогли змінити позицію російського диктатора Путіна.

На тлі останніх подій не можна ігнорувати той факт, що Україна втрачає дедалі більше територій, хоча й здаватися не збирається.

До слова, сам американський лідер відверто зізнався, що не впевнений у ефективності своїх майбутніх санкцій проти Росії.

Нещодавно Трамп визнав, що країна-агресорка дійсно добре вміє уникати санкцій.

Офіційна Москва переконує, що міжнародні санкції, введені після вторгнення в Україну, мали обмежений вплив.