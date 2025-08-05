"Все буде дуже швидко". Посол США анонсував приємні новини для України

Як заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, уже найближчим часом союзники України оголосять про підготовку нових пакетів військової допомоги за механізмом НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Головні тези:
- Нові пакети допомоги включають комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.
- За словами Вітакера, нове озброєння буде надходити дуже швидко.
Україна отримає ще більше зброї
Метью Вітакер виступив з новою гучною заявою після того, як стало відомо, що у межах ініціативи PURL Нідерланди підготували пакет допомоги для України.
Що важливо розуміти, туди увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.
Журналісти попросили у Вітакера уточнити терміни постачання зброї із США в Україну у межах нового механізму.
Як уже згадувалося раніше, про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters.
Інсайдери інформаційної агенції стверджували, що члени НАТО мають намір передати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.
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