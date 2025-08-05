"Все буде дуже швидко". Посол США анонсував приємні новини для України

Як заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, уже найближчим часом союзники України оголосять про підготовку нових пакетів військової допомоги за механізмом НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Україна отримає ще більше зброї

Метью Вітакер виступив з новою гучною заявою після того, як стало відомо, що у межах ініціативи PURL Нідерланди підготували пакет допомоги для України.

Що важливо розуміти, туди увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Голландці — лише перші з багатьох. Найближчим часом ви побачите цілу серію оголошень, — наголосив американський дипломат. Поширити

Журналісти попросили у Вітакера уточнити терміни постачання зброї із США в Україну у межах нового механізму.

Я думаю, що все буде дуже швидко, точно в найближчі тижні, а деякі навіть раніше. Ми діємо так швидко, як тільки можемо, — запевнив посол США при НАТО. Поширити

Як уже згадувалося раніше, про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters.