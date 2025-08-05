"Все будет очень быстро". Посол США анонсировал приятные новости для Украины

Как заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, уже в ближайшее время союзники Украины объявят о подготовке новых пакетов военной помощи по механизму НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Главные тезисы
- Новые пакеты помощи включают комплектующие и ракеты в систему противовоздушной обороны Patriot.
- По словам Витакера, новое вооружение будет поступать очень быстро.
Украина получит еще большее оружия
Мэтью Витакер выступил с новым громким заявлением после того, как стало известно, что в рамках инициативы PURL Нидерланды подготовили пакет помощи для Украины.
Что важно понимать, туда вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.
Журналисты попросили у Витакера уточнить сроки поставки оружия из США в Украину в рамках нового механизма.
Как уже упоминалось ранее, о новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters.
Инсайдеры информационного агентства утверждали, что члены НАТО намерены передать Украине оружие на сумму 10 миллиардов долларов.
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