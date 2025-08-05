"Все будет очень быстро". Посол США анонсировал приятные новости для Украины

Как заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, уже в ближайшее время союзники Украины объявят о подготовке новых пакетов военной помощи по механизму НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Украина получит еще большее оружия

Мэтью Витакер выступил с новым громким заявлением после того, как стало известно, что в рамках инициативы PURL Нидерланды подготовили пакет помощи для Украины.

Что важно понимать, туда вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

Голландцы — только первые из многих. В ближайшее время вы увидите целую серию объявлений, — подчеркнул американский дипломат. Поделиться

Журналисты попросили у Витакера уточнить сроки поставки оружия из США в Украину в рамках нового механизма.

Я думаю, что все будет очень быстро, точно в ближайшие недели, а некоторые даже раньше. Мы действуем так быстро, как только можем, — заверил посол США при НАТО. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, о новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters.