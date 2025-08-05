ЕС готовит мощный санкционный удар по Китаю для спасения Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС готовит мощный санкционный удар по Китаю для спасения Украины

Что известно о новом плане ЕС
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Источник:  Politico

Официальный Брюссель настроен сделать все возможное для введения санкций против Китая за его поддержку России в развязанной ею захватнической войне против Украины.

Главные тезисы

  • Китай тайно передает России двигатели для беспилотников через подставные компании.
  • Евросоюз решил, что пришло время для решительных действий, а не только для дипломатии.

Что известно о новом плане ЕС

Первыми подробности с журналистами поделился неназванный дипломат Евросоюза.

Члены блока решили нанести санкционный удар по КНР после того, как стало известно, что она тайно передает России свои двигатели для беспилотников.

Что важно понимать, они были направлены стране-агрессорке через подставные компании под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.

Сразу 15 членов Евросоюза обратились к Китаю с вопросом об этих поставках, однако официальный Пекин цинично отрицает свою причастность.

Отчет верен и показывает, что Китай усиливает свою роль как количественно, так и качественно. Справедливо сказать, что без поддержки Китая война сейчас выглядела бы совсем по-другому, — подчеркнул европейский дипломат.

Он также подтвердил, что у Евросоюза были данные о поставках китайских дронов в Россию еще до появления сообщений в прессе.

После августа мы будем настаивать на введении санкций, — добавил инсайдер в ЕС.

По его словам, официальный Брюссель хочет наконец-то прибегнуть к решительным действиям, а не только к дипломатии в отношениях с Китаем.

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