Официальный Брюссель настроен сделать все возможное для введения санкций против Китая за его поддержку России в развязанной ею захватнической войне против Украины.
Главные тезисы
- Китай тайно передает России двигатели для беспилотников через подставные компании.
- Евросоюз решил, что пришло время для решительных действий, а не только для дипломатии.
Что известно о новом плане ЕС
Первыми подробности с журналистами поделился неназванный дипломат Евросоюза.
Члены блока решили нанести санкционный удар по КНР после того, как стало известно, что она тайно передает России свои двигатели для беспилотников.
Что важно понимать, они были направлены стране-агрессорке через подставные компании под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.
Сразу 15 членов Евросоюза обратились к Китаю с вопросом об этих поставках, однако официальный Пекин цинично отрицает свою причастность.
Он также подтвердил, что у Евросоюза были данные о поставках китайских дронов в Россию еще до появления сообщений в прессе.
По его словам, официальный Брюссель хочет наконец-то прибегнуть к решительным действиям, а не только к дипломатии в отношениях с Китаем.
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