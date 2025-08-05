ЄС готує потужний санкційний удар по Китаю для порятунку України

Офіційний Брюссель налаштований зробити все можливе, для введення санкцій проти Китаю за його підтримку Росії у розв’язаній нею загарбницькій війні проти України.
Головні тези:
- Китай таємно передає Росії двигуни для безпілотників через підставні компанії.
- Євросоюз вирішив, що настав час для рішучих дій, а не лише для дипломатії.
Що відомо про новий план ЄС
Першими подробиця з журналістами поділився неназваний дипломат Євросоюзу.
Члени блоку вирішили завдати санкційного удару по КНР після того, як стало відомо, що вона таємно передає Росії свої двигуни для безпілотників.
Що важливо розуміти, вони були надіслані країні-агресорці через підставні компанії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.
Одразу 15 членів Євросоюзу звернулися до Китаю з питанням про ці поставки, однак офіційний Пекін цинічно заперечує свою причетність.
Він також підтвердив, що Євросоюз мав дані про постачання китайських дронів до Росії ще до появи повідомлень у пресі.
За його словами, офіційний Брюссель хоче нарешті вдатися до рішучих дій, а не лише до дипломатії у відносинах з Китаєм.
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