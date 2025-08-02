Розвідка Британії попередила про план армії РФ щодо Покровська

Міністерство оборони Великої Британії отримало дані про те, що російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ — йдеться про вкрай важливий український логістичний центр, який підтримує операції ЗСУ в Донецькій області.

Що відомо про наміри армії РФ

Згідно з даними британських розвідників, російські загарбники змогли просунутися вперед на північному сході від Покровська.

Таким чином вони роблять все можливе, щоб обійти та перерізати його логістичні маршрути та наземні лінії зв'язку.

Армія РФ рухається вперед на захід у районі шосе H-32, зокрема в напрямку Родинського, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська.

Окрім того, вказано, що російські окупанти захопили територію на південь від шосе, просунувшись у районі Миролюбівки.

Відкриті джерела 22 липня 2025 року повідомляли про спроби російських диверсійних і розвідувальних груп проникнути в південну частину Покровська, після чого українські сили провели операції з очищення території. Поширити

Що важливо розуміти, Покровськ був ключовим напрямком для Росії з лютого 2024 року, коли вона захопила Авдіївку.

Ворожі штурми українського укріпленого міста коштували Росії колосальних втрат у живій силі та техніці.