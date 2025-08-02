Разведка Британии предупредила о плане армии РФ по Покровску
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии предупредила о плане армии РФ по Покровску

Минобороны Британии
Что известно о намерениях армии РФ
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Министерство обороны Великобритании получило данные о том, что российские сухопутные войска ужесточают попытки окружить Покровск — речь идет о крайне важном украинском логистическом центре, поддерживающем операции ВСУ в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Покровск является приоритетным направлением для России с февраля 2024 года.
  • Попытки захватить город привели к колоссальным потерям армии РФ.

Что известно о намерениях армии РФ

Согласно данным британских разведчиков, российские захватчики смогли продвинуться вперед к северо-востоку от Покровска.

Таким образом, они делают все возможное, чтобы обойти и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи.

Армия РФ двигается вперед на запад в районе шоссе H-32, в том числе в направлении Родинского, через которое проходит главный северный маршрут поставок Покровска.

Кроме того, указано, что российские оккупанты захватили территорию к югу от шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки.

Открытые источники 22 июля 2025 сообщали о попытках российских диверсионных и разведывательных групп проникнуть в южную часть Покровска, после чего украинские силы провели операции по очистке территории.

Что важно понимать, Покровск был ключевым направлением для России с февраля 2024, когда она захватила Авдеевку.

Вражеские штурмы украинского укрепленного города стоили России колоссальных потерь в живой силе и технике.

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