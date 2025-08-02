Разведка Британии предупредила о плане армии РФ по Покровску

Министерство обороны Великобритании получило данные о том, что российские сухопутные войска ужесточают попытки окружить Покровск — речь идет о крайне важном украинском логистическом центре, поддерживающем операции ВСУ в Донецкой области.
Главные тезисы
- Покровск является приоритетным направлением для России с февраля 2024 года.
- Попытки захватить город привели к колоссальным потерям армии РФ.
Что известно о намерениях армии РФ
Согласно данным британских разведчиков, российские захватчики смогли продвинуться вперед к северо-востоку от Покровска.
Таким образом, они делают все возможное, чтобы обойти и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи.
Армия РФ двигается вперед на запад в районе шоссе H-32, в том числе в направлении Родинского, через которое проходит главный северный маршрут поставок Покровска.
Кроме того, указано, что российские оккупанты захватили территорию к югу от шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки.
Что важно понимать, Покровск был ключевым направлением для России с февраля 2024, когда она захватила Авдеевку.
Вражеские штурмы украинского укрепленного города стоили России колоссальных потерь в живой силе и технике.
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