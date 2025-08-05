Дедлайн Трампа для Путина. Что может произойти 8 августа
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Дедлайн Трампа для Путина. Что может произойти 8 августа

Чего дальше ждать от Трампа
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Источник:  Associated Press

Редакция Associated Press обращает внимание на то, что 8 августа 2025 может стать поворотным моментом в захватнической войне России против Украины. Ни для кого не секрет, что именно в этот день истекает жесткий дедлайн американского лидера Дональда Трампа для российского диктатора Владимира Путина. Однако существует вероятность того, что вообще ничего не изменится и не произойдет.

Главные тезисы

  • Россия делает вид, что не боится санкционного удара со стороны США.
  • Трамп признал, что его действия могут оказаться неэффективными.

Чего дальше ждать от Трампа

По убеждению журналистов, худший из возможных сценариев — это когда "дедлайн" президента США пройдет тихо и без последствий.

Они обращают внимание на то, что пока угрозы и уговоры Трампа не смогли изменить позицию российского диктатора Путина.

На фоне последних событий нельзя игнорировать тот факт, что Украина теряет все больше территорий, хотя и сдаваться не собирается.

К слову, сам американский лидер откровенно признался, что не уверен в эффективности своих будущих санкций против России.

Недавно Трамп признал, что страна-агрессорка действительно хорошо умеет избегать санкций.

Официальная Москва убеждает, что международные санкции, введенные после вторжения в Украину, оказали ограниченное влияние.

Комментарии Трампа, вероятно, сигнализируют о том, что он не слишком надеется на то, что санкции склонят Путина к действиям. Вторичные санкции также усложняют отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которых обвиняют в финансировании военных усилий России за счет покупки ее нефти, — отмечает AP.

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