Редакция Associated Press обращает внимание на то, что 8 августа 2025 может стать поворотным моментом в захватнической войне России против Украины. Ни для кого не секрет, что именно в этот день истекает жесткий дедлайн американского лидера Дональда Трампа для российского диктатора Владимира Путина. Однако существует вероятность того, что вообще ничего не изменится и не произойдет.

Чего дальше ждать от Трампа

По убеждению журналистов, худший из возможных сценариев — это когда "дедлайн" президента США пройдет тихо и без последствий.

Они обращают внимание на то, что пока угрозы и уговоры Трампа не смогли изменить позицию российского диктатора Путина.

На фоне последних событий нельзя игнорировать тот факт, что Украина теряет все больше территорий, хотя и сдаваться не собирается.

К слову, сам американский лидер откровенно признался, что не уверен в эффективности своих будущих санкций против России.

Недавно Трамп признал, что страна-агрессорка действительно хорошо умеет избегать санкций.

Официальная Москва убеждает, что международные санкции, введенные после вторжения в Украину, оказали ограниченное влияние.