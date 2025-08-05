Дедлайн Трампа для Путина. Что может произойти 8 августа

Редакция Associated Press обращает внимание на то, что 8 августа 2025 может стать поворотным моментом в захватнической войне России против Украины. Ни для кого не секрет, что именно в этот день истекает жесткий дедлайн американского лидера Дональда Трампа для российского диктатора Владимира Путина. Однако существует вероятность того, что вообще ничего не изменится и не произойдет.
Главные тезисы
- Россия делает вид, что не боится санкционного удара со стороны США.
- Трамп признал, что его действия могут оказаться неэффективными.
Чего дальше ждать от Трампа
По убеждению журналистов, худший из возможных сценариев — это когда "дедлайн" президента США пройдет тихо и без последствий.
Они обращают внимание на то, что пока угрозы и уговоры Трампа не смогли изменить позицию российского диктатора Путина.
На фоне последних событий нельзя игнорировать тот факт, что Украина теряет все больше территорий, хотя и сдаваться не собирается.
К слову, сам американский лидер откровенно признался, что не уверен в эффективности своих будущих санкций против России.
Недавно Трамп признал, что страна-агрессорка действительно хорошо умеет избегать санкций.
Официальная Москва убеждает, что международные санкции, введенные после вторжения в Украину, оказали ограниченное влияние.
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